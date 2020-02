El Real Zaragoza espera incorporar esta misma semana -su intención es hacerlo en torno al miércoles- a Jorge Franco Alviz ‘Burgui’, futbolista elegido en el mercado de invierno para reforzar los extremos de su ataque, tal y como adelantó HERALDO.es, que ocuparía la vacante por lesión de Javi Ros. Antes de sellar esa contratación, el club aragonés debe completar un acuerdo con el Alavés y recibir la autorización de la Liga. Estos son los pasos de la ‘operación Burgui’.

1. Cerrar el acuerdo y las condiciones de la cesión.

La conversaciones entre Alavés y Zaragoza han girado en torno a la cesión hasta final de temporada como fórmula de la operación, aunque no debe descartarse que en la negociación se incluyan cláusulas de futuro. Burgui finaliza contrato en el club vitoriano el 30 de junio de 2021. Aunque su incorporación al Zaragoza responde a una urgencia de mercado, con fines inmediatos, el club ya lo valoraba hace unas semanas como una alternativa interesante a largo plazo, por lo que el acuerdo final podría incluir una opción preferencial de compra, vinculada o no a un ascenso a Primera. Concretar este asunto y definir los detalles económicos de la cesión son las últimas aristas del acuerdo, una vez que el Zaragoza ya tiene el sí de Burgui.

2. Evaluación de la baja de Ros vía tribunal médico.

Es el paso inexcusable e imprescindible para que la operación fructifique: o la RFEF y La Liga aceptan la baja de Javi Ros o el Real Zaragoza no podrá inscribir un nuevo futbolistas. Desde el pasado viernes, el club aragonés tiene completados los trámites de solicitud de baja por larga duración del centrocampista navarro. El Zaragoza se encuentra ahora a la espera de que el tribunal médico de la Federación Española (integrado al menos por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles) evalúe la documentación sobre el diagnóstico de la dolencia de Javi Ros remitida por el club y certifique su problema como una lesión de larga duración -al menos cinco meses de recuperación-. Debido a la afección del cartílago y la peculiaridad de la rotura de su menisco externo, en el Zaragoza se entiende que la rehabilitación de Javi Ros requerirá más tiempo de los habitual en las lesiones meniscales y se perderá la temporada en curso.

3. Autorización de la Liga.

En el momento en el que la RFEF, a través de su tribunal médico, reconozca el alcance de la lesión, el procedimiento pasará a La Liga, que deberá cursar la baja de la licencia de Javi Ros y autorizar al Real Zaragoza a la inscripción de un nuevo futbolista. El club aragonés espera que este paso no se alargue más allá del final de la presente semana (desde la solicitud a la autorización, no suelen transcurrir más de cinco o seis días hábiles). Cuando el Zaragoza tenga ese visto bueno, activará el alta de Burgui.

4. Inscripción de Burgui

Desde el momento en que la Liga comunique al Zaragoza que Javi Ros ha cursado baja médica y su licencia ha quedado vacante, el club dispondrá entonces de 15 días hábiles para incorporar un nuevo futbolista (que no implique un tránsfer internacional), tal y como exige el artículo 124 del reglamento de la RFEF para la inscripción de futbolistas fuera del periodo ordinario. Sin embargo, con la negociación con Burgui bien amarrada, el Zaragoza no agotará ese plazo y la inscripción del jugador del Alavés se prevé hacerla con carácter inmediato, trasladando a la Liga la documentación de esta operación y el contrato del futbolista. Si la Liga no observa impedimentos desde el punto de vista de su control económico, inscribirá a Burgui. De ser así y respetarse los plazos que maneja el Zaragoza, el extremo podría incluso estar disponible para la visita al Elche.