Los últimos fichajes del Zaragoza ya suman

El empate del Real Zaragoza en Cádiz, solo dos días después de que concluyera la ventana invernal de fichajes, reunió, al final del partido, a los tres últimos refuerzos del club aragonés. Andre Pereira, Jawad El Yamiq y Dani Torres, la terna de nuevos futbolistas, ya se encuentran integrados en la dinámica de Víctor Fernández. Al técnico no le pesaron las dudas con El Yamiq o Torres y se los llevó a Cádiz a jugar, por mucho que el central marroquí llevara solo unos días, tres entrenamientos, en el equipo, o que el mediocentro colombiano apenas se hubiera ejercitado una mañana tras su fichaje el mismo viernes, jornada final del mercado. Ambos debutaron, uniéndose así a André Pereira, que ya había jugado contra el Numancia sus primeros minutos con la camiseta del Real Zaragoza la pasada semana.

El Yamiq exhibió el fútbol más impactante de los tres fichajes. Asaltó la titularidad de modo sorprendente, ante la imprevista baja de última hora de Pichu Atienza en el eje de la defensa. No es sencillo adaptarse con semejante naturalidad y rapidez a las exigencias del puesto de central, y con un ataque rival sustentado en futbolistas rápidos e incómodos como Lozano o Salvi. Sin embargo, El Yamiq no pareció un recién llegado y dejó poso de central prometedor en sus acciones de Cádiz. Firmó una tarjeta de presentación impecable, con escasas manchas, quizá, tan solo, una incursión más allá de las líneas que le convenían y que produjo una pérdida peligrosa. Pero, por todo lo demás, El Yamiq dejó brochazos de defensa completo. Dominó con autoridad su zona de influencia, acudiendo veloz y limpio a los cruces defensivo, con un excelente control posicional, alto rendimiento en el juego aéreo y fortaleza y agilidad en las disputas. Por si fuera poco, su papel en labores que van más allá de las cuestiones defensivas también resultó capital. Una de las características que condujeron a su fichaje y que el Zaragoza buscaba en los centrales que exploró en el mercado era el desplazamiento en largo. El Yamiq no solo enseñó un buen pie en los toques cortos, sino que lanzó una asistencia aérea a Soro con precisión y desenvoltura, una pase soberbio de gol desde las profundidades de la defensa. El central marroquí se ganó así el reconocimiento de sus compañeros tras el partido y los elogios de su entrenador. “Me ha parecido impecable. Aguantó todas las carreras a Salvi, que es una moto, y a Choco Lozano. Estuvo muy bien en el juego aéreo”, indicó Víctor Fernández.

También debutó en suelo gaditano como futbolista del Real Zaragoza el mediocentro colombiano Dani Torres. Saliendo del banquillo, su misión fue robustecer el centro del campo, aportar equilibrio y contener la ofensiva final del Cádiz. En su caso, sí se apreció una prematura puesta en escena. Sin minutos en toda la temporada en el Alavés, al colombiano le faltó el lógico ritmo de la inactividad, algo que le irán dando los partidos. Su rol está enfocado, de momento, a ejercer el papel complementario del lesionado Javi Ros, como recurso concreto en el desarrollo de los partidos. Ayer en Cádiz, dejó pinceladas de tratarse de un jugador cuidadoso en el juego posicional, intenso y con un fútbol sencillo, y será la continuidad, los partidos, lo que le acabe afinando sus cualidades.

En el tramo final, saltó al campo André Pereira. Relevó a Luis Suárez, aunque apenas entró en juego y dejó intervenciones concluyentes. No obstante, cumplió un papel que hasta ahora Víctor Fernández no se había atrevido a desempeñar con Linares: una alternativa de garantías a Luis Suárez, alguien que no solo lo complemente, sino que también le alivie de minutos de cara al tramo final de la temporada.