Alberto Soro: "Yo creo que aspiramos a todo"

Alberto Soro prosigue en su creciente y brillante estado de forma, acierto y prestaciones futbolísticas y en la tarde dominical firmó un bello gol, el que anotó el Real Zaragoza en el estadio Carranza de Cádiz, que significó un punto de oro en el campo del líder. El joven canterano, con su eclosión, que ha puesto fin a un inicio de campaña un tanto dubitativo, está llevando de la mano a todo el equipo a lo más alto de la tabla clasificatoria, donde es 3º, con un partido pendiente de jugar aún, el de Miranda, que se recuperará en día 19 de este mes de febrero.

El jugador aragonés analizó a la conclusión del partido lo ocurrido ante los cadistas, que bien pudo ser el éxito completo de la victoria de no mediar, en el minuto 84, el tanto del empate local, desde el punto de penalti.

"Visto cómo se nos había de puesto de favorable el partido, que te metan un gol pasado el minuto 80 y de penalti, te deja un sabor agridulce. Pero creo que, según vayan avanzando los partidos y las jornadas, nos daremos cuenta de que éste va a ser un buen punto. Veníamos a Cádiz en buena racha y nos vamos de Cádiz en la misma buena racha", admite Soro.

Alberto Soro recordó su golazo. Una diana certera, cuando aún no se había completado el primer minuto de la segunda parte, recién salidos del descanso. "El pase largo de El Yamiq me llegó muy bien a la zona en donde corría el desmarque. Intenté controlarla lo mejor posible y tuve la suerte de hacerlo y rematar el gol. Pero no me gusta destacar algo individual. El trabajo hecho para lograr puntuar en Cádiz es cosa de todo el equipo", indicó con su habitual modestia, sin querer armar ningún ruido jamás. Así es el talante, el carácter de Soro, con su aire adolescente de veinteañero.

"Sabíamos que ellos juegan mucho por las bandas y que buscan siempre los centros al área. Teníamos la misión de taponar eso y yo considero que lo hicimos bien. Nuestro partido fue muy completo. En la segunda parte cambiamos un poco ese sistema y logramos llegar mejor arriba nosotros, algo que no habíamos hecho antes del descanso", valoró Soro, algo que también había destacado Víctor Fernández, el entrenador, poco antes en la sala de prensa del Carranza.

Alberto Soro no se esconde a la hora de establecer el objetivo del Real Zaragoza en los últimos tres meses y medio de liga regular, justo lo que resta hasta el 24 de mayo. "Yo creo que aspiramos a todo. Quedan aún muchos partidos por delante y esta liga ya sabemos cómo es de difícil. No se puede ganar todos los días, pero el Real Zaragoza aspira a todo", dijo con rotundidad y sin los viejos temores que durante años han manifestado los protagonistas del equipo al hablar del ascenso. Hoy en día, este asunto ya no es tabú.

Por último, Soro habló de su magnífico estado de rendimiento, algo que empezó a observarse ya en diciembre. "Yo me siento bien y, además, para que eso sea así, es necesario que los resultados y el equipo acompañen. Si esto sigue así, no solo me beneficio yo, sino que todos los compañeros también crecerán", razonó.