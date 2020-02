A las 15.55, en la sobremesa dominical de turno, pocos eran aquellos que no firmaban, sin apenas parpadear, el empate en Cádiz. En casa del líder, en un estadio donde el Real Zaragoza no vencía desde hace 15 años y ante un rival con un tipo de fútbol que no le sienta nada bien –quizá el que peor de la categoría– al del equipo que prepara Víctor Fernández. El Cádiz no engaña. Siempre juega a ser el Cádiz. Su fútbol es el mismo desde que Álvaro Cervera se sienta en su banquillo. Y, este domingo, no fue una excepción: fue un adversario intenso, que trata de exprimir cada error del rival –lo hizo con el penalti de Eguaras– y que tiene la verticalidad ofensiva por bandera. No le incomoda esperar atrás, vaya perdiendo, empatando o ganando. Se siente cómodo aguardando su momento en el partido.

En este contexto, a pesar de que el Real Zaragoza, por momentos, pensó que podría capturar los tres puntos, regresa a la capital aragonesa con un botín reconfortante para sus aspiraciones de ascenso. Igualar en el Ramón de Carranza, dando una imagen de colectivo serio, competitivo y esforzado, robustece la confianza del Zaragoza y le instala entre los candidatos a la pelea por la élite. Una pelea con el Huesca, que perdió en Ponferrada, o con el Almería, que tampoco ganó en Soria. Con un partido menos, el Zaragoza está a tres puntos del ascenso directo y a solo dos partidos del liderato. Con casi toda la segunda vuelta por delante y La Romareda encendida. Así... es bueno empatarle al Cádiz.