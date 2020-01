Víctor: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi afición"

En su análisis de la noche, Víctor Fernández subrayo en rojo y en mayúsculas un asunto por encima del resultado, del partido del Madrid, del juego colectivo de su equipo o de sus individualidades. Su afición. La afición del Real Zaragoza, que anoche dio otra lección más de fidelidad, de saber de estar y de amor incondicional a unos colores. "La noche ha sido una fiesta de la que todo el mundo ha participado, con el Madrid como gran invitado. Estoy orgullosísimo de mis jugadores y orgullosísimo de mi afición. Su comportamiento ha sido ejemplar en un escenario idílico como es La Romareda", remarcó el preparador aragonés.

"Al zaragocismo hay que darles todo y hoy estos jugadores lo han demostrado. Hemos terminado dando una vuelta al campo perdiendo 0-4 en casa, algo poco frecuente", relató, sabedor de que, pese a la derrota, este miércoles se cimentó una unión con la grada que puede ser capital en la liga de aquí a final de campeonato. "Son un plus que no tiene ningún equipo de Segunda División. Gente con una fidelidad increíble a un club que está en un lugar que no le corresponde. También son exigentes, pero eso es extraordinariamente positivo porque te obliga a crecer y progresar. Hoy ha sido un espectáculo", remató, al tiempo que desveló que el comportamiento del equipo y de la hinchada había "impactado" a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco.

Sobre el partido, Víctor lamentó los errores que costaron los dos primeros goles, el primero "por una desatención grave" pero celebró que su equipo peleara ante el Madrid "con honor y dignidad". "Antes de jugar la eliminatoria, ya les dije a mis jugadores que este partido no nos podía dejar ninguna consecuencia negativa. Sabíamos que el Madrid iba a venir con todo y fíjate... solo hay que ver cómo Benzema ha celebrado el cuarto gol. Eso te habla de un jugador muy metido, como todo su equipo", explicó.

También, al filo de la medianoche, Víctor tuvo tiempo para reconocer que, pese a la llegada del marroquí Jawad El Yamiq –este miércoles se oficializó su fichaje y ya presenció el partido en el palco de La Romareda– la plantilla necesita "dos fichajes más". "Tenemos 20 jugadores más Zapater, que lleva muchos meses lesionado. La lesión de Javi Ros también es complicada y necesitamos dos fichajes, un mediocampista y un jugador de banda. Si hay que hacer magia... haremos magia", dijo.

En la misma línea de agradecimiento a la afición, el aragonés Miguel Linares señaló que "esta afición merece un equipo en Primera. Tenemos que remar todos en la misma dirección y hoy –por ayer– va a ser un pasito más de unión entre todos". También, el portero Álvaro Ratón subrayó que "si seguimos unidos tendremos más opciones de todo".