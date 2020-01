Víctor: "Voy a seguir fiel a mi planteamiento en Copa; no puedo arriesgar jugadores"

Todos quieren jugar. El partido frente al todopoderoso Real Madrid invita a eso, a participar y disfrutar compitiendo. Pero Víctor Fernández, con el trascendental partido liguero del Cádiz en el horizonte, no está dispuesto a asumir riesgos innecesarios. A pesar de haber citado a la primera plantilla al completo (a excepción de los lesionados), el técnico zaragozano será fiel a su planteamiento en Copa del Rey y alineará a los menos habituales.

El entrenador del Real Zaragoza asegura que el equipo va a darlo todo ante el Real Madrid en el partido de octavos de final de la Copa del Rey, que se juega en La Romareda

“Si vengo repitiendo que la prioridad es la Liga, tengo que ir acorde a ese discurso. Nos enfrentamos al Real Madrid y es una oportunidad de disfrutar de una fiesta que ya hemos ganado. Afrontaremos el partido con rigor y compromiso porque a este club siempre se ha caracterizado por la competitividad y saldremos a ganar. Pero estamos muy justos y no puedo arriesgar nada”, explicó el técnico blanquillo en la rueda de prensa previa al partido, donde manifestó que, en su opinión, los integrantes del primer equipo son quienes merecen participar en la cita.

“Los jugadores de la primera plantilla son los que nos están manteniendo durante la temporada. Los 19 merecen formar parte de una forma u otra en esta fiesta del fútbol que se va a vivir en La Romareda. Podría haber aligerado la convocatoria con chicos del filial, pero he decidido que era el momento de la primera plantilla”, subrayó, sin dar más pistas sobre el once debido a que los jugadores todavía lo desconocen.

“No nos han regalado participar. Nos lo hemos ganado y tenemos que corresponder haciendo un gran partido”, remarcó, para después pasar a hablar del rival. “El Madrid no va a ofrecer concesiones. Su plantilla es fantástica, con jugadores de máximo nivel. Es significativo que no vengan Isco y Casemiro. Hasta Sergio Ramos viene, también Mariano. Eso le da valor a esta competición. Esto es fútbol. Siempre puede ocurrir cualquier cosa: una expulsión, un gol, penalti… hay muchas circunstancias que influyen. Ellos tendrían que bajar mucho su nivel y que nos acompañe la suerte, pero en el fútbol siempre está todo abierto”, indicó, sobre las opciones de vencer la eliminatoria.

En ese sentido, Víctor se mostró convencido de que La Romareda volverá a ser el motor del Real Zaragoza y acompañará a los suyos hacia la proeza. “Por la información que me dan desde el club, va haber un lleno total que me traslada a muchas noches históricas. Ojalá que surja la mística que acompaña a este estadio en estos momentos. Las circunstancias son distintas a las de antes, pero el Madrid viene a un escenario especial que yo ya estoy empezando a sentir. Se nota esa atmósfera de las grandes ocasiones, esa mística”, recordó, remarcando que “el aficionado se merecía un partido de este nivel”.

Seguidamente, el técnico zaragocista se refirió a la lesión de Javi Ros como “un mazazo” porque se trata de “un jugador muy compremetido y profesional, que da todo lo que tiene y cuando le toca jugar siempre suma”.

Por último, Víctor habló del mercado de fichajes, donde la dirección deportiva deberá moverse contrarreloj en las últimas horas, previas al cierre. “Evidentemente, este accidente con Ros trastoca todo. Tenemos que buscar dos jugadores, obligatoriamente. Estamos muy justos de número y ya nos hemos puesto en marcha. Soy bastante optimista, pero si no vienen no me voy a desesperar. Hay cosas que están encarriladas. Vamos a ver qué nos proporciona el mercado, si tenemos suerte y agilidad. Deben llegar jugadores que sumen y sean buenas personas, buenos profesionales”, valoró.

Elogios a Zidane

Víctor Fernández también tuvo palabras de agradecimiento para Zinedine Zidane, con quien coincidió en su etapa en la cantera del club blanco. “Le tengo un cariño especial. Cuando aterricé en el Madrid, él dirigía al Castilla y es una persona que transmite paz, con muchas experiencias. Un buen técnico y extraordinario gestor. Ha nacido para ser entrenador del Real Madrid y dar alegrías a sus aficionados. Su presencia me resultó gratificante cuando estuve en el club y creo que tiene un recorrido largo. Le tengo mucho cariño.