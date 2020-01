Soro: "Es un partido para disfrutar" 

Alberto Soro, uno de los símbolos de la cantera y del zaragocismo más reciente, fue este lunes el encargado de pasar por sala de prensa para transmitir las sensaciones de la plantilla tras la sufrida victoria ante el Numancia y definir el modo en que afrontan las horas previas al encuentro de Copa del Rey frente al Real Madrid.

“Estamos muy contentos de seguir esta buena racha. Tenemos que seguir en el buen camino, y la clave está en ser un grupo. Nuestra entidad se ve desde fuera. Podremos sufrir algún bajón, pero creo que todos juntos sacaremos el objetivo. Quedan cosas por mejorar pero estamos en una situación clave, que es llegar a final de año en el mejor puesto posible”, explicó, refiriéndose al objetivo prioritario hacia el final de temporada, que no es otro que el ascenso a Primera División.

Así, la visita del Real Madrid se percibe como “un premio”, pero todos son conscientes de que la batalla más importante llegará el domingo, en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz. “Jugar contra el mejor equipo del mundo (por el Real Madrid) es una ilusión, una recompensa a la temporada que estamos haciendo. Siempre es bonito disputar la Copa, que al Zaragoza le ha dado mucho, y los que salgan al campo darán el cien por cien. La prioridad es la Liga, pero el miércoles es un encuentro para disfrutar y para competir”, valoró Soro, quien, precisamente, es propiedad del club merengue desde el pasado verano.

De ahí que el atacante desee “lo mejor” a los dos conjuntos. “Igual en este partido me miran más, pero yo siempre voy a dar el máximo. El Zaragoza me ha dado todo, es el club de mi tierra, y sin esa posibilidad no hubiera podido fichar por el Real Madrid. Jugar contra los mejores del mundo es una ilusión”, añadió el atacante zaragozano, consciente de que el apoyo de La Romareda será “vital”.

“El estadio va a estar lleno porque hacía muchos años que no se vive un partido así. Estoy seguro de que, quien juegue, se dejará todo en el campo”, adelantó Soro, para acabar hablando del recuerdo del 6-1 que el Real Zaragoza le endosó al Real Madrid en la última visita de los madridistas en Copa. “Lo vi en casa con mis padres y fue lo más para el Real Zaragoza. Para este club, este torneo siempre ha sido atractivo”, concluyó.