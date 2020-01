El director deportivo Lalo Arantegui y el secretario técnico José Mari Barba permanecen desde el pasado viernes en Colombia con el objetivo de descubrir, seguir y analizar las jóvenes promesas del Torneo Preolímpico sub 23 que se disputa hasta el 9 de febrero en las ciudades ‘cafeteras’ de Armenia, Pereira y Bucaramanga y que decidirá las dos selecciones sudamericanas que acudirán en verano a los Juegos Olímpicos de Tokio. En función de la agenda de partidos y viajes, los dos empleados del Real Zaragoza también asistirán a los primeros partidos de la Liga Águila colombiana cuyo torneo apertura arranca este jueves.

Aunque varios de los jugadores de la categoría sub 23 registrados en equipos europeos -como Luis Suárez- no han recibido el permiso de sus clubes al no tratarse de una competición con rango oficial en el calendario FIFA; las diez selecciones participantes presentan un importante semillero de jugadores, muchos de ellos ya fuera del alcance del Real Zaragoza por economía (futbolistas de equipos brasileños, de México, de la MLS, de los principales clubes de Argentina, ya en reclutados por conjuntos españoles…), pero el Real Zaragoza considera que debe acudir a este tipo de torneos y eventos en busca de oportunidades de mercado en los planteles jóvenes de las selecciones sudamericanas.

Salvo que surja, precisamente una oportunidad única e inaplazable, el Zaragoza no tiene previsto reforzarse este enero con jugadores del Preolímpico. Sus dos asuntos pendientes, un central y un futbolista ofensivo de banda, apuntan a proceder de una liga extranjera, aunque difícilmente saldrán de ese escaparate. El objetivo, en este caso, es sentar las bases de posibles operaciones de futuro, y lanzar alguna negociación con los diferentes actores que suelen congregar este tipo de eventos: desde los propios jugadores, a directores deportivos y dirigentes de clubes sudamericanos, intermediarios, representantes…

Lalo Arantegui tiene previsto regresar a Zaragoza esta misma semana para cerrar el mercado invernal con las incorporaciones planificadas de un defensa central y de un jugador de segunda línea que pueda desenvolverse en ambos extremos del campo. Sin embargo, José Mari Barba permanecerá en Colombia una semana más, recabando informes y posicionando al Zaragoza en el mercado sudamericano.

Hacía 16 años que no se celebraba un Preolímpico en Sudamérica, uno de los viejos caladeros de Europa a la hora de detectar y fichar futbolistas sub 23. Entonces, Brasil y Argentina, en menor medida Uruguay, eran los principales focos de atención, pero, ahora, el talento también se ha expandido y multiplicado en otras selecciones, como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia,Paraguay, Ecuador o Chile, las otras selecciones participantes. El formato del torneo divide a las 10 selecciones en dos grupos, jugando en formato liga a una vuelta todos contra todos. Los dos primeros clasificados acceden a la ronda final, jugada también en formato liga. Los dos mejores accederán a los Juegos Olímpicos de Tokio. El mediocampista brasileño Reinier, en la órbita del Real Madrid, es la figura más mediática. También son nombres ya reconocidos, por lo tanto de complicado acceso para el Real Zaragoza, el también brasileño Bruno Guimaraes, el delantero argentino Gaich, los atacantes colombianos Carrascal y Benedetti, el venezolano Yefferson Soteldo, los uruguayos Rossi -extremo- y Nehúen Pérez -central-…