Javi Ros: «Por encima de todo está la integridad de los jugadores»

Javi Ros, capitán del Real Zaragoza, tomó este domingo el relevo del presidente, Christian Lapetra, a la hora de explicar y matizar la suspensión del partido del sábado por la noche en Miranda deEbro a causa de la lluvia y el pésimo estado del terreno de juego del estadio de Anduva. El dirigente habló con los medios desplazados en el mismo recinto, bajo el aguacero, dando toda la argumentación lógica a este aplazamiento. Y ayer, en rueda de prensa, fue el centrocampista navarro quien aprovechó el entrenamiento matinal del equipo para apostillar los razonamientos.

«Fue un día extraño para nosotros. Por tercera vez nos aplaza un partido, aunque haya sido por una cuestión inevitable», comenzó citando el de Tudela. «Cuando llegamos al campo el árbitro ya debía haber mirado el estado del campo y dijo que no estaba en condiciones. Se esperó lo que está estipulado, se hizo una segunda revisión y el árbitro volvió a decir que estaba impracticable», recordó Ros.

Tiene mucho de anormal el hecho de que se pueda llegar a criticar negativamente que los protagonistas del Real Zaragoza, visto in situ el césped de Anduva, optaran por acatar la recomendación de Sagués Oscoz, el árbitro vasco que iba a dirigir el duelo ante el Mirandés, de no comparecer para evitar riesgos personales. Aun así, esta postura se dejó notar en parte de los seguidores que acudieron a la localidad burgalesa. Javi Ros subrayó la postura del equipo al respecto: «La verdad es que en ese campo no se podía jugar. Aun así, nosotros, como jugadores, estábamos mentalizados por si había que salir finalmente. Estábamos preparados para jugar, si tocaba. Pero ya nos había llegado la información de que se podía suspender, como así fue. Al final, todos acatamos lo que el árbitro decidió», redundó el ‘10’ blanquillo.

Y ahí llegó la tesis principal que manejó, tanto la plantilla, como el entrenador, Víctor Fernández, en los momentos culminantes del aplazamiento en Anduva: la salud de la tropa. «Creo que, por encima del espectáculo, por encima de todo, está la integridad y la seguridad de los jugadores. Si el árbitro te dice que el campo está impracticable y que hay serio riesgo de lesiones, es algo a tener en cuenta», expuso Ros. Lo que hay en juego en el Real Zaragoza es algo mucho más grande que un simple partido en Miranda. Es una liga. Un ascenso. La vida del club, de la SAD. Puro sentido común.

«Sabemos que suspender el partido, tanto para nosotros como, sobre todo, para nuestra afición, para nuestros familiares, que se acercaron masivamente a Miranda a animarnos, es una faena grande, porque fue un viaje en el que movilizó mucha gente. Por ellos nos molesta todavía más lo que ocurrió, porque ellos son nuestra suerte. Pero es algo que no pudimos controlar. Entiendo que la gente se fuera a casa triste y que estuviera enfadada. Pero era algo inevitable. Sentimos que viajaran y no hubiera partido, pero no se pudo hacer nada más», dijo Ros.

Devolución del dinero desde este lunes

A partir de las 9,30 de hoy lunes, en horario de oficina, el Real Zaragoza comenzará a devolver el importe de las entradas a quienes las adquirieron en la sede del club, en La Romareda. Una misma persona podrá hacer el trámite representando a varios aficionados, presentando el DNI.