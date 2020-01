Carlos Vigaray: "Tenemos muchas ganas de afrontar el partido del Mirandés"

Carlos Vigaray ha declarado esta mañana en rueda de prensa que el equipo zaragozano tiene "muchas ganas de afrontar el partido del Mirandés" y ha afirmado que el equipo se encuentra "bien" y "contento" por el triunfo conseguido este pasado martes ante Las Palmas con el solitario tanto de Javi Ros desde el punto de penalti.

Tras sufrir una nueva lesión, Vigaray regreso después del parón navideño y se ha adueñado del lateral derecho. En los dos primeros partidos del 2020 el Real Zaragoza ha conseguido mantener su portería a cero, apartado vital si se quieren alcanzar altas cotas en la Segunda División. "Es un apartado muy importante ya que cuando un equipo está sólido defensivamente luego siempre tendrás tus ocasiones para meterla, hemos trabajado en ese apartado y creo que se está notando en estos partidos", ha aseverado.

Según el lateral derecho blanquillo, el conjunto zaragozano está ya "pensando en el partido del Mirandés", un equipo al que Vigaray definió como "muy competitivo", sobre todo después del partido de ayer ante el Cádiz en el que consiguió empatar en el Ramón de Carranza un 3-1 en contra con dos goles en el descuento. "No te puedes relajar ni un minuto contra ellos. Frente al Cádiz creyeron hasta el último minuto y sacaron un empate. También lo vimos en el partido de la ida que juegan bien y más allí en su campo. Será un partido bastante duro", ha vaticinado el futbolista de 25 años.

El Mirandés consiguió vencer en La Romareda en la primera vuelta por 1-2 en uno de los peores encuentros de la temporada del Real Zaragoza y hay ganas de revancha. "Siempre que te gana un equipo tienes ganas de volver a jugar contra ellos para tomar esa revancha. Ya pensamos en el sábado, en que será un partido duro y en traernos los tres puntos", ha expresado Vigaray.

El lateral fue sustituido ante Las Palmas por precaución debido a sus problemas con las lesiones y el propio futbolista así lo ha reconocido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva: "Se me cargaron un poco los isquios, pero me encuentro bien y cada semana me voy a ir encontrando mejor. He recuperado bien aunque todavía estoy un poco cargado, pero el cambio fue más que nada por precaución. Cada partido y cada jornada que pase me voy a ir encontrando un poco mejor". Respecto a la buena dinámica del equipo con cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Liga ha declarado: "Estamos en un buen momento de juego", y ha añadido que el grupo es "un equipo muy unido" como se pudo ver el martes en el césped de Gran Canaria, donde los jugadores formaron una piña.