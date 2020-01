Víctor Fernández: "Lo que hemos conseguido es un tesoro"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, compareció ayer en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria satisfecho por los tres puntos conseguidos ante la Unión Deportiva Las Palmas con el gol de penalti de Javi Ros. El técnico zaragozano aseveró: «Para mí este triunfo es un tesoro» e insistió en la importancia de los tres puntos cosechados ayer en las islas: «Es un triunfo fundamental para nosotros».

«Ya sé que queda mucho y que la Segunda División es una noria. Pero ahora cada triunfo es un tesoro y lo que hemos conseguido hoy es un tesoro muy importante», declaró Víctor Fernández. «Le doy un gran valor a esta victoria por la categoría del rival. Aunque vendan que es una temporada de transición, tienen un presupuesto más importante que el nuestro y también tendrán la ambición de entrar en ‘play off’ como la tenemos nosotros», detalló tras el choque.

El técnico zaragozano declaró que el triunfo del conjunto blanquillo fue «justo» bajo la premisa de que «todas las victorias son justas porque consisten en meter un gol más que el contrario». « En el primer tiempo ha habido dos equipos con muchas precauciones, poco atrevimiento, y en el segundo tiempo todo lo contrario», analizó Víctor Fernández.

En los partidos como el de ayer, con ambos conjuntos bien plantados en el terreno de juego un error puede provocar que uno de los dos equipos se termine llevando el gato al agua. Y eso bien lo sabía Víctor. «Estaba claro que el que se equivocara iba a perder el partido». Ante la solidez de ambas escuadras durante la primera parte, en el segundo tiempo se precipitaron las ocasiones en ambos lados. «Se ha desatado todo un poco, hemos tenido nuestras oportunidades y ellos también. Hemos sabido encontrar el gol y conservarlo», analizó.

Víctor Fernández aclaró en rueda de prensa que el cambio de Vigaray en la segunda parte no fue por lesión. «He cambiado a Vigaray porque en el descanso sentía que le pesaban mucho las piernas. No me ha pedido el cambio porque es muy cabezón y quiere jugar, pero cuando lo he estimado oportuno lo he cambiado por ser prudente porque viene de una racha larga de inactividad», detalló.

Otro de los momentos del partido fue la sustitución de Ros, justo cuando se produjo el penalti sobre Luis Suárez. «El cambio ya estaba previsto, pero cuando ha sucedido le he dicho que si estaba preparado. Él me ha dicho que sí, así que le he dicho ‘pues sal y mételo’. Me ha venido de categoría», contó el técnico del barrio Oliver, que también explicó que el cambio de Blanco por Kagawa estaba ya ordenado antes de que errase su oportunidad ante Vallés. Víctor Fernández también apuntó: «Estamos recuperando poco a poco a Vigaray y Pichu Atienza. Son dos jugadores que nos dan solvencia y presencia defensiva», concluyó el entrenador del Real Zaragoza.