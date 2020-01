La continuidad de Eguaras... no la da por hecha ni Lalo Arantegui

Íñigo Eguaras está fuera de plazos para renovar, según le gusta a Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza. El centrocampista navarro ha sobrepasado el 1 de enero sin rubricar la ampliación o novación de su compromiso contractual con la entidad aragonesa, que concluye el próximo 30 de junio. O sea, según la normativa vigente en el fútbol español, Eguaras ya está liberado para firmar, incluso, con otro club sin caer en irregularidad legal.

A Lalo, en este sentido, siempre le gustó que quien jugase tuviera el contrato ampliado y firmado al gusto del club. Puesto en pasiva, casos varios ha habido, quien no aceptaba la renovación dejaba de jugar entretanto no se decidiera a dar el sí. Con Eguaras está aconteciendo una evidente excepción. Porque el de Ansoain no ha aclarado su futuro como zaragocista e, ítem más, tampoco deja muestras claras de poner luz a la nebulosa de su caso. Pero sigue siendo fijo en el equipo.

En este domingo de enero, tras la presentación del portugués Pereira, fichaje para la delantera zaragocista en el mercado invernal, Lalo Arantegui respondió a la pregunta directa por el futuro... y el presente de Eguaras. Por otra parte, un titular habitual en el once blanquillo, una pieza clave en los esquemas tácticos de Víctor Fernández por no tener parangón en el plantel en su puesto. Es decir, no se trata de un secundario.

"Siempre que hay en marcha una renovación opino lo mismo. Es un jugador muy importante para nosotros. Lo ha sido durante los últimos tres años aquí. Pero nosotros tenemos unas limitaciones también. Entonces, por nuestra parte estaríamos encantados de que Íñigo continuara aquí, pero dentro de la política económica que tenemos dentro del club", respondió Arantegui, dejando entrever grandes diferencias económicas entre la oferta del club y la demanda del futbolista.

"Si entramos todos y coincidimos todos... seguro que llegamos a un acuerdo", apostilló Lalo a su exposición, dicha más entre líneas que explícitamente. Fue un mensaje para el entorno del jugador, un guiño para acercar posturas... si es que Eguaras aún está pensando en clave Real Zaragoza a partir del 1 de julio venidero. Ahora, a mitad de enero, el reglamento le permite tener otra salida cuajada sin problema alguno.