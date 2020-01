Víctor Fernández quiere alinear a Pereira ya en Tarragona este sábado

André Pereira, el que va a ser nuevo delantero centro ‘tanque’ del Real Zaragoza, tiene guardado un espacio en la convocatoria de 18 jugadores que Víctor Fernández elaborará el viernes al mediodía para viajar a Tarragona, para jugar la eliminatoria de Copa ante el Nástic. El entrenador aragonés, una vez conoció anoche el plan del club tras lo acontecido durante el día previo con el papeleo del futbolista portugués, quiere alinearlo ya en el Nou Estadi tarraconense, por prematuro que pueda parecer.

Pereira, de 24 años y 1,88 de estatura, según las previsiones del Oporto –su club matriz–, del Vitoria Guimaraes –con quien acaba de romper su cesión tras jugar allí la primera vuelta– y del Real Zaragoza, tiene programado viajar desde la ciudad portuguesa hasta la capital de Aragón a lo largo de la jornada del jueves. Una vez aquí, tras pasar el preceptivo reconocimiento médico, firmará los documentos definitivos. Y, el viernes por la mañana, si toda esta fase preliminar se cumple en tiempo y forma, el ariete sería presentado, se entrenaría con la plantilla zaragocista por primera vez y, por la tarde, viajaría con la expedición hasta Tarragona para pernoctar y jugar en el partido del sábado al mediodía en el campo del Nástic.

En realidad, las horas de este miércoles generaron una ralentización en la operación que no estaba contemplada en la idea inicial del Real Zaragoza respecto de la contratación de Pereira. El Oporto, en sus cuitas con el Vitoria Guimaraes, no dio solución urgente a las negociaciones posteriores con el club zaragocista y las horas pasaron en blanco en la sede de La Romareda. Aquí corre mucha prisa la incorporación de André Pereira a las filas del Real Zaragoza pero, en Oporto, no deja de ser una más de las diversas operaciones que los dirigentes de ‘Os Dragoes’ tienen entre manos en el actual mercado invernal de fichajes.

Pereira recogió todas sus cosas por la mañana en Guimaraes, en donde ha vivido desde julio, y se desplazó a su casa de Oporto a la espera de noticias, órdenes que no llegaron desde las oficinas del club luso en toda la tarde. Así que todo quedó pendiente para hoy jueves.

El futbolista tiene ya la certeza de que el Real Zaragoza va a ser su nuevo destino y que su breve paso por el Vitoria Guimaraes ya es parte de su currículum. No debe haber ningún problema, ningún chispazo entre clubes que pueda obstruir el trato ya pactado entre todas las partes. Todo está atado, perfilado sin diferencias. Solo es cuestión de releer los contratos, darles el visto bueno y rubricarlos.

Pero, para que Víctor Fernández vea cumplido su deseo de ver el estreno de André Pereira como zaragocista este sábado en Tarragona, los tiempos han de cumplirse a rajatabla desde primera hora de esta misma mañana. Sin demora alguna.

No es una cuestión caprichosa la del entrenador. Y es que Víctor Fernández, de cara a la alineación y la citación del duelo copero, necesitará hacer dibujos y cálculos algebraicos para componer el grupo –como ya le ocurrió en Socuéllamos hace 20 días–, toda vez que la mayoría de los titulares no participarán en la cita copera por el apretado calendario de liga que aguarda, con dos desplazamientos más seguidos fuera de casa en apenas siete días, a Las Palmas y Miranda de Ebro.

Y, con piezas como Papunashvili y Bikoro en trance de salir de inmediato del equipo rumbo a otros clubes, las soluciones en determinadas posiciones para la cita en Tarragona son escasas. Hay que tener en cuenta que ha de haber siempre un mínimo de siete jugadores del primer equipo sobre el campo para no incurrir en alineación indebida y que el concurso de los jugadores del filial o juveniles es restringido. Ni el georgiano ni el ecuatoguineano, que sí jugaron la primera ronda copera en La Mancha, estarán esta vez en el Nou Estadi por motivos obvios.