Víctor Fernández: "Estoy orgulloso del equipo;este es el camino"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, no disimuló su entusiasmo por el triunfo conquistado este martes ante el Sporting de Gijón. Más allá del resultado, el técnico subrayó «la actitud y el espíritu competitivo» de sus jugadores, en un partido que finalizó "con lecturas muy positivas" en todos los órdenes. "Estoy orgulloso del equipo; este es el camino. Ahora hay que seguir", insistió el preparador del cuadro zaragocista, quien también se acordó de "los miles y miles de valientes" que poblaron las gradas de La Romareda en un día especialmente desangelado. "A nuestros seguidores les hemos brindado el triunfo que merecían", destacó.

"Era muy importante arrancar el año de esta manera. Le doy un gran valor a esta victoria", añadió Fernández, que recordó la entidad del rival: "El Sporting cuenta con buenos jugadores. Además, yo le tenía mucho respeto a este partido por muchos motivos. Por el aplazamiento, porque llevábamos mucho tiempo sin competir, porque reaparecían varios futbolistas tras una largo periodo de inactividad... Era una prueba muy exigente", reiteró el entrenador del Real Zaragoza nada más finalizar la contienda.

Fernández dijo que "en ningún momento" habló con sus jugadores sobre la oportunidad que se le presentaba al equipo de, en caso de ganar, auparse al tercer puesto de la tabla. "No me he referido a este aspecto ni en la charla previa al partido, ni tampoco en la felicitación posterior. Más que la posición actual, yo destacaría el tono de regularidad que venimos mostrando en una temporada en la que nos han pasado muchas cosas, y todas muy negativas, complicadas para el vestuario. Sin embargo, hemos exhibido una gran capacidad de superación ante las adversidades, y este espíritu nos va a ayudar a ganar más partidos", destacó Fernández, una vez atrapado el tercer puesto de la clasificación.

Asimismo, el técnico admitió que "el gol tempranero de Guti allanó el camino" hacia la victoria, además de reconocer la superioridad del Sporting "durante una pequeña fase" en la que el Real Zaragoza "no supo conservar el balón". Una circunstancia que aprovecharon los asturianos "para coger la espalda a la defensa" zaragocista y generar claras oportunidades de gol. "Pero nosotros firmamos 70 minutos francamente buenos. Tuvimos grandes momentos, con mucho ritmo y con un espíritu grandioso a la hora de presionar y de ayudarnos. Estoy muy orgulloso", repitió el técnico.

También Luis Suárez subrayó la importancia de la victoria. "Tuvimos el acierto de marcar en nuestra primera acción, y a partir de ahí todo fue más fácil. El ascenso es nuestro objetivo y es muy bueno comenzar el año con un triunfo", explicó el delantero nada más finalizar el partido ante los asturianos. «Salimos a por todas y tuvimos el merecido premio", añadió el colombiano, quien reconoció que "marcar en el primer minuto" de partido "facilitó mucho las cosas".

Suárez, además, sumó ayer su decimocuarta diana de la temporada. "Lo cierto es que no esperaba llevar tantos goles, pero para eso trabajo al máximo todos los días: para marcar y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos", señaló el futbolista colombiano.