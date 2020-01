Víctor Fernández: "Para luchar por nuestro sueño hemos de ser fuertes en casa"

De noche cerrada, con apenas 2 grados de temperatura exterior, con un frío helador que calaba hasta los huesos, Víctor Fernández atendió pasadas las 18.00 de este lunes a los medios de comunicación que se acercaron a la Ciudad Deportiva para conocer los datos previos al partido ante el Sporting de Gijón desde el prisma del Real Zaragoza. El pasado jueves, la comparecencia se suspendió al presumirse que no iba a a haber partido 24 horas después. Esta vez, en la tarde de Reyes, el entrenador blanquillo retomó la normalidad de las cosas.

"La suspensión nos ha perturbado. Es verdad. Nos ha alterado el orden normal de los entrenamientos, el contenido, las tareas, la mentalización... ha resultado difícil para todo el mundo. No nos ha gustado que el partido se haya aplazado. Pero seguro que lo mismo le ha ocurrido a nuestro oponente, el Sporting de Gijón, que ha tenido que hacer dos veces el viaje a Zaragoza", comenzó subrayando Víctor para dejar cristalinamente claro que, el caso de la gripe de los gijoneses, ha supuesto un inconveniente inesperado e inevitable para los zaragocistas.

"Ha sido necesario adaptarse lo más rápido posible. No ha sido agradable. Pero, una vez cambiado todo, creo que el Real Zaragoza va a llegar en buenas condiciones a la disputa de este partido", abundó en el mismo sentido.

Fernández iba a jugar ante el Sporting el partido inicial de la jornada el viernes pasado y, sin embargo, ahora lo hará a cola de marcadores, sabiendo que el fin de semana ha sido propicio y que, de ganar hoy al Sporting, el Real Zaragoza recuperará la 3ª posición en la clasificación: "Es cierto, pero lo importante, al margen de esos resultados, es siempre lo que hagamos nosotros. Nuestra cabeza está en ganar siempre y, ahora, ser capaces de iniciar este nuevo año 2020 con un triunfo que sustente nuestras grandes ilusiones y expectativas. Hemos de luchar por nuestro sueño (el ascenso). Y es obligado que nos hagamos fuertes en casa. Es un partido con muchos alicientes", razonó Víctor.

Luis Suárez, a jugar

El único beneficio evidente que el Real Zaragoza va a obtener, a priori, de la suspensión inicial del partido ante el Sporting hace cuatro días es la participación hoy de su goleador, Luis Suárez, en el once inicial. Afectado por una contractura muscular en un muslo, el ariete colombiano no estaba apto el pasado día 3. En la noche de este martes, por el contrario, sí que tiene muchas opciones de ser alineado tras haber mejorado ostensiblemente de sus problemas en las últimas 72 horas. "Luis ha hecho un entrenamiento con normalidad, no ha sentido molestias, ha tenido una buena respuesta física. Está bien", ratificó Fernández.

Además de esta buena nueva para el grupo con el sudamericano como protagonista, llega el día en el que, tras alrededor de dos meses de baja casi al unísono de tres de los puntales básicos de la zona defensiva del equipo por diferentes lesiones, Cristian Álvarez, Vigaray y Atienza, los tres van a regresar a la titularidad de la mano. Un momento muy esperado por Víctor y por todo el equipo. "Al final, han disfrutado de más sesiones de recuperación de las previstas. Los tres adelantaron su vuelta de vacaciones para llegar a tiempo a este partido y lo ocurrido les ha tenido que beneficiar. Tienen algo más de base, de seguridad para jugar. Pero el ritmo, en estos casos, solo se adquiere jugando. Así que cuando empiece el partido iremos desvelando interrogantes en cada caso", apuntó respecto de estas grandes reincorporaciones a la alineación que hoy tendrá el Real Zaragoza.

Víctor Fernández, en lo referente al partido, apuntó la necesidad de que el equipo blanquillo "haga bien la presión, lleve la iniciativa del juego y esté acertado ante la portería del Sporting" como vías básicas para ganar el duelo. El técnico del barrio Oliver solicita a sus hombres "continuar con la buena dinámica de fútbol que mostramos en las últimas semanas previas al parón navideño". En frente, Víctor espera a un Sporting "potente, con buenos jugadores, que en su campo nos pasó por encima porque tiene creatividad, con Manu García, explosividad en punta, con Djurdjevic y Aitor García, experiencia y oficio atrás, con Mariño y Babin...".

El hecho de que los asturianos estrenen entrenador, en la figura del serbio Djukic, no altera las previsiones de Víctor. "No espero grandes cambios en su disposición táctica porque el Sporting es un equipo hecho para jugar de determinada manera. No creo que nos pueda sorprender nada. Eso sí, seguro que tendrán un nuevo estímulo, verán el futuro de otro modo. Eso sí es natural que ocurra", apuntó.