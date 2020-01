Luis Suárez se entrena con precaución y la prueba definitiva será este lunes

Luis Suárez, el delantero centro del Real Zaragoza y goleador referencial del equipo en la primera mitad de la liga, atrae todos los focos de atención del área médica y técnica del equipo aragonés. El ariete colombiano viene lesionado desde el lunes, cuando el grupo regresó de su semana de vacaciones navideñas y sigue en estado de duda seria para jugar ante el Sporting de Gijón el primer duelo de la segunda vuelta.

En la matinal de este domingo, 5 de enero, Suárez trabajó con suma precaución en la Ciudad Deportiva. Fue en una sesión preparatoria de poco valor evaluativo, pues de trató de un plan general de tonificación muscular, después de que los preparadores físicos tuvieran que cambiar radicalmente el paso, sobre la marcha, al suspenderse en primera instancia el partido ante los gijoneses, el pasado viernes día 3, aduciendo éstos un proceso gripal que afectaba a un alto número de jugadores de su plantilla. La mañana dominical ha sido de ejercicios sin exigencia explosiva, sin fuertes cargas de trabajo: futvoley, rondos y demás juegos de mantenimiento, sin entrar nunca en terrenos tácticos o puramente futbolísticos.

Eso queda para el lunes por la tarde, en algo más de 24 horas. Ahí, ya sí, Víctor Fernández y sus colaboradores prepararán con detalle el partido ante los asturianos, que se dirimirá cuatro días más tarde de lo programado en un principio, tras la decisión del Comité de Competición de la Federación de no dejar este envite sin fecha sine díe y reubicarlo, con celeridad, prácticamente en tiempo y forma de que se pueda ir al paso racional del calendario liguero.

Luis Suárez, que se hubiese perdido con total seguridad el Real Zaragoza-Sporting de Gijón el pasado viernes por la noche cuando los rojiblancos provocaron la suspensión del partido por razones de salud, llega a la antesala de martes con alguna opción de jugar este importante choque con el que arrancará 2020 en La Romareda. No es seguro y sigue habiendo bastantes resquemores al respecto en el seno zaragocista. Pero el sí o el no deberá esperar al final de la tarde del lunes, día de Reyes, cuando Víctor Fernández dé la lista de citados definitivamente.

El del lunes por la tarde será un entrenamiento completo. De los que computan en lo físico y técnico. Ahí, Luis Suárez se probará sin mermas con el resto de colegas. Si la sesión concluyera sin problemas relevantes en la zona afectada en la pierna dañada del sudamericano, Suárez estará entre los 18 convocados y, probablemente, en el once inicial ante el Sporting. Pero , por el contrario, si Luis no se ve redondo en sus sensaciones y existe el más mínimo riesgo de rotura fibrilar (que derivaría en una dolencia más grave y de larga rehabilitación), Víctor Fernández no lo forzará en absoluto.

Así están las cosas con Luis Suárez a día y medio de jugar el primer partido del año nuevo, de dar el pistoletazo de salida a la segunda y definitiva parte de la temporada 19-20. Toca esperar con la inevitable incertidumbre, por la importancia evidente que tiene el concurso del colombiano en el equipo zaragocista.