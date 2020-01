El Sporting no tiene apenas posibilidades de volver a suspender el partido de Zaragoza

El martes, día 7 de enero, a las 21.00, habrá fútbol en La Romareda. Jugarán el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón el primer partido de 2020, el primero de la segunda vuelta de la liga de Segunda División, en su jornada 22ª. Será un partido con tintes extraordinarios, pues viene de ser suspendido en primera instancia el viernes, día 3 de enero, por solicitud del Sporting aduciendo un brote febril y griposo en un buen número de sus futbolistas.

El Comité de Competición, tras dar la venia a los asturianos en un principio y, en contra de los intereses generales del Real Zaragoza, admitir los justificantes médicos aportados por los sportinguistas con el único sostén de sus médicos del club (todo, a solo 24 horas exactas del inicio del partido), respondió a la inicial suspensión del choque con la reubicación del mismo en tiempo próximo al fin de semana, de modo que ninguno de los dos equipos pierda la sintonía del calendario de competición. Era algo que el Zaragoza deseaba por encima de todo, vistos los efectos perniciosos que le generó una situación similar vivida en septiembre con el Fuenlabrada (entonces la suspensión, por iniciativa de los madrileños, tuvo una gastroenteritis con diarreas y vómitos como síntomas), pues el partido quedó en el limbo durante un mes y, cuando tocó dirimirlo en Madrid en octubre, las circunstancias ya no eran las mismas y resultó altamente perjudicado el club zaragocista, que perdió 2-1 al encontrarse entonces con un panorama radicalmente distinto al que envolvía la fecha real del duelo en el campo Fernando Torres fuenlabreño.

El partido, según decisión federativa pues, con anterioridad, el Sporting no había aceptado la propuesta del Real Zaragoza de jugar el lunes, día 6, o el martes, día 7 (o sea, 3 o 4 días después de la fecha oficial del encuentro liguero), se programó para el martes 7, a las 21.00.

Esta medida, acatada sin posibilidades de réplica por el Sporting aunque no fuese -obviamente- a favor de sus deseos de dejar el partido para febrero (el Zaragoza sigue en la Copa del Rey, mientras que el cuadro gijonés ya no está vivo en el torneo del KO, al haber sido eliminado por el Zamora, de Tercera, antes de Navidad, lo que imposibilita pactar una fecha hasta entonces), ha sido objeto de nueva especulación en Gijón en las últimas 24 -48 horas. Si, vía normativa, no cabía recurso por parte del club astur, alguien pensó que, insistiendo por el camino médico, sí que cabía pedir de nuevo la suspensión por segunda vez.

Esto no va a suceder. Al mediodía de este domingo, los resortes de decisión sobre estas cuestiones aseguran que el partido se va a jugar. Sí o sí. Miroslav Djukic el entrenador serbio de los de Gijón, recién llegado y con un plan de 'minipretemporada' en marcha al que le estorba el importante partido de La Romareda ante el Real Zaragoza, tendrá que apechugar con sus obligaciones y venir al estadio zaragozano con más o menos sanos, con más o menos griposos, con más o menos en estado de incubación, haciendo referencia a la gripe esgrimida el pasado jueves desde el seno sportinguista.

Los médicos del club gijonés, Antonio Maestro y Juan Cachero, ya comparecieron el sábado ante la prensa local para exponer que "no hay tiempo suficiente para curar el proceso gripal de los futbolistas afectados si el partido ha de jugarse el martes 7". Los galenos rojiblancos, a la sazón quienes firmaron los documentos con los que la Federación acabó suspendiendo el partido de Zaragoza a las 9 de la noche de su víspera, el jueves día 2, subrayaron que "es muy precoz, médicamente, jugar el martes. Los futbolistas del Sporting no van a estar al cien por cien físicamente, no van a estar ni al 70 por cien, contando solo a los que estén recuperados y esperando a que no aparezcan nuevos casos".

El Sporting tenía puesto en marcha el mecanismo para llegar al lunes, antes de volver a viajar hacia Zaragoza por segunda vez en 4 días (el pasado jueves lo hizo en dos autobuses, uno con los jugadores sanos y otros con los afectados), y reincidir en la solicitud de un nuevo aplazamiento del partido de La Romareda. Pero, desde la Federación y desde la Liga, con todas las alertas encendidas desde el inicio de este caso, ya se ha advertido a los asturianos que sus opciones son nulas tal y cómo se están desarrollando los acontecimientos. Que lo único que ha de suceder es que el partido se juegue.

De manera aneja al análisis del minuto a minuto de lo que viene aconteciendo desde el pasado jueves, se observa con curiosidad cómo, en los planes de Djukic, en ningún momento han entrado en danza jugadores del filial del Sporting pese a tantas bajas y afecciones por gripe. Ni el singular viaje dividido del día de la suspensión ni en las previsiones diarias de cara al segundo desplazamiento que deberán acometer este lunes para jugar el martes, los jugadores del B, los de la cantera de Mareo, asoman como alternativas necesarias para cubrir las ausencias, tal y como es natural en todos los equipos cuando, a lo largo de una temporada, han de afrontar un partido con muchas sanciones, lesiones o enfermedades puntuales.