Pensando en el Sporting

El Real Zaragoza vuelve a poner la máquina a funcionar. Después del parón navideño, el conjunto zaragozano regresó ayer a los entrenamientos con el partido de este viernes en La Romareda (21.00) ante el Sporting de Gijón en mente.

El equipo blanquillo encara este próximo 2020 con mejor cara. Tras verse cortada su buena dinámica de resultados, con 10 puntos de 12 posibles tras vencer a Rayo, Deportivo y Racing y empatar con el Girona, con la derrota ante la SD Huesca por 2-1 en el derbi aragonés, el Real Zaragoza mira con esperanzas a la próxima añada. Sporting de Gijón, UD Las Palmas, Mirandés y Numancia son los rivales a los que el equipo zaragozano tendrá que hacer frente en el mes de enero, además de la salida copera el sábado 11 para medirse al Nástic de Tarragona.

De cara al comienzo del año, Víctor Fernández ha recibido algunas buenas noticias a su regreso tras las vacaciones de Navidad. La enfermería zaragocista ha empezado a vaciarse y el entrenador zaragozano pudo contar ayer con Cristian Álvarez, Pichu Atienza y Carlos Vigaray. La columna vertebral de la zaga blanquilla. El técnico del barrio Oliver, sin embargo, no pudo contar con todos sus efectivos ya que Alberto Zapater y Daniel Lasure continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, y Giorgi Papunashvili se entrenó al margen debido a molestias musculares. Por otro lado, el lateral zurdo del División de Honor juvenil, Alejandro Francés, se ejercitó ayer con la primera plantilla.

A la espera de refuerzos

No obstante, Víctor Fernández no pierde de vista su carta a los Reyes Magos y espera que el club haga un esfuerzo por conseguir reforzar la plantilla en el mercado invernal que se abrirá mañana con tres incorporaciones: un delantero centro físico, un centrocampista y un central. El técnico declaró a finales de noviembre en la sala de prensa del Estadio de Vallecas: "Tenemos que sobrevivir y llegar a enero". El panorama por aquel entonces era algo distinto al de ahora ya que el Real Zaragoza consiguió imponerse al Rayo por 0-1 con un once en el que había muchas ausencias (Cristian Álvarez, Pichu Atienza, Vigaray, Kagawa y James Igbekeme las más notables), después de la dolorosa derrota en casa ante el Albacete. El Real Zaragoza consiguió rehacerse y mantenerse en la zona alta de la tabla. Ahora, el equipo zaragozano busca antes de la llegada de esos ansiados refuerzos, regresar a la senda de la victoria, y hacerlo además ante su afición.

El Real Zaragoza buscará esta segunda vuelta hacer de su estadio un fortín, algo que no ha conseguido en lo que va de campaña y que al comienzo de temporada es siempre uno de los objetivos del club. En el feudo blanquillo, el Real Zaragoza tan solo ha conseguido sumar 18 de los 33 puntos que se han disputado en La Romareda, con cinco victorias, tres empates y tres derrotas, números que le hacen ser el noveno mejor local.

El rival de este viernes, el Sporting de Gijón, llega al feudo blanquillo en decimoquinta posición y con técnico nuevo, Miroslav Djukic, al ser destituido José Alberto López tras caer el conjunto asturiano por 2-1 en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Zamora, y después en Liga por 0-1 ante el Extremadura en El Molinón. Ambas derrotas fueron encajadas en menos de una semana, lo que precipitó la salida del ovetense y la llegada del exjugador serbio de Deportivo de La Coruña, Valencia y Tenerife. El Real Zaragoza buscará así alargar esta mala racha del Sporting.