SD Huesca-Real Zaragoza: duelo aragonés en lo alto de la tabla

Dos años, un mes y 16 días después regresa un partido de liga SD Huesca-Real Zaragoza al estadio oscense de El Alcoraz. El antecedente data del 6 de noviembre de 2017, con victoria azulgrana por 3-1 en el inolvidable curso en el que los oscenses subieron a Primera. Por eso, el año pasado no se dio este enfrentamiento. Porque el Zaragoza, que acabó 3º entonces, falló después en la Promoción ante el Numancia y no se pudo dar el doble ascenso aragonés, tan soñado y ansiado... como sucede ahora mismo otra vez.

Llega el derbi de Aragón en la antesala de la Navidad, como colofón a la primera vuelta. Y ambos conjuntos llegan, con diversas fluctuaciones en su discurrir durante los primeros cuatro meses del torneo, en lo alto de la tabla. El Real Zaragoza está ligeramente mejor hoy en día: es 3º, con 33 puntos. Pero el Huesca está casi a la par: es 5º, con 32 puntos, solo uno menos. Las dos escuadras llevan desde agosto viviendo en la zona noble, cumpliendo con las expectativas en mayor o menor medida.

Se trata, por este envoltorio, de un partido grande en la Segunda División 2019-20. De lo mejor que se puede ver. Lo más sugerente del escaparate de la actualidad. Un espectáculo futbolístico que, por aforo, va a ser una pena que no puedan presenciar in situ más allá de los 7.600 espectadores que puede acoger el reformado campo de El Alcoraz.

La SD Huesca se presenta a la fiesta con el alivio anímico de haber cortado el jueves, en su eliminatoria de Copa del Rey con el Laredo, un Tercera División (0-1), la racha de dos derrotas consecutivas que acumula en la liga y que necesita romper cuanto antes. Los azulgranas, que como local han sumado 22 de los 32 puntos disputados, se siente más seguros, fuertes y valientes ante su afición. El equipo es otro en El Alcoraz, dejando a un lado su última mala actuación frente al Rayo Vallecano (0-2), su último duelo al calor del hogar. A esta fortaleza en Huesca se han aferrado en la primera vuelta para vivir siempre en cabeza, con solo dos jornadas ubicados fuera de los puestos de ‘play off’. Este es su reto hoy:no alargar la peor dinámica en lo que va de liga y que, de no lograr vencer a los zaragozanos, podría resquebrajar el suelo de la normalidad que ha reinado desde agosto alrededor del equipo de Míchel Sánchez.

En frente, el Real Zaragoza llega a la ciudad altoaragonesa con la sensación del trabajo bien hecho pese a los múltiples y graves inconvenientes y percances que su plantilla ha sufrido en un año fatal de lesiones, enfermedades y contratiempos de todo tipo y condición. Los de Víctor Fernández, con bajas de más de uno y dos meses, de enorme calado entre titulares como Cristian Álvarez (hoy vuelve pero no jugará como titular), Vigaray, Atienza o Zapater –la baja de Dwamena fue un varapalo ya asimilado– han logrado remontar su crisis de resultados de octubre y navegan con el viento de cola por la aportación de muchos jugadores del segundo batallón del vestuario. Llegan a esta cita tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos (en Vallecas, al Deportivo en La Coruña y al Racing de Santander), empatando el otro (3-3 con el Girona). Una racha positiva de gran mérito que hoy podría tener su guinda.

En el bando oscense, Míchel presume de tener una plantilla con variedad entre la que elegir, aunque con el paso de las semanas ha ido conformando su núcleo duro. No tiene disponibles a Doukouré, todavía inédito por unos problemas de rodilla, y Miguelón, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Su sustituto en el lateral derecho será el veterano Pedro López, que no se viste de corto desde la 9ª jornada. Con él, tienen el sitio fijo Álvaro en la portería, Pulido en el centro de la zaga, y Mikel Rico, Juan Carlos y Mosquera, en la medular. Todos ellos, salvo el último no se desplazaron a Laredo y llegan frescos. También lo hace Okazaki, que tras cuatro duelos fuera del once, puede volver a ser el delantero titular en detrimento de Escriche.

Datkovic, Luisinho, Raba y Cristo –este, autor del gol que dio el pase a la siguiente ronda de la Copa– tienen muchos boletos para completar una alineación oscense con marcado tinte ofensivo.

En el Real Zaragoza, Víctor Fernández sugirió ayer continuidad. Tiende a una repetición del equipo inicial que ganó 2-0 al Racing hace una semana. Con Kagawa como mediapunta, detrás del goleador Luis Suárez, con Soro y Puado en las bandas del ataque y Eguaras y Guti en la línea media. En defensa, con Ratón aún bajo palos, los efectivos son los justos.

El Huesca quiere irse a la Navidad eludiendo una crisis de mala digestión, que lo amenaza en serio. Solo le sirve la victoria. Y el Zaragoza desea completar una primera vuelta sobresaliente, al ras incluso del 2º puesto si todo le sale redondo y pierde el Almería. temperatura prevista

Temperatura prevista

Once grados (11º) es la temperatura prevista en Huesca entre las 16.00 y las 18.00, franja horaria en la que va a disputarse el partido entre oscenses y zaragocistas. El pronóstico del tiempo señala asimismo que se sentirá un ligero viento frío junto al cerro de San Jorge.

Lluvia, solo al final

La lluvia no está previsto que aparezca durante el juego, aunque la previsión meteorológica habla de cielos con nubes y claros a primera hora de la tarde en la ciudad altoaragonesa. Sí que se anuncian precipitaciones en torno a las 18.00 y hasta pasadas las 20.00, cuando el partido ya haya concluido.