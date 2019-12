Seis novedades en el Huesca, mientras que el Real Zaragoza repite alineación en el derbi aragonés

SD Huesca y Real Zaragoza disputan este domingo, a las 4 de la tarde, el partido de rivalidad aragonesa en la Segunda División que pone punto final a la primera vuelta del torneo, en su jornada 21ª. Los oscenses comenzaron el fin de semana previo al parón navideño en la 5ª posición en la tabla con 32 puntos, mientras que los zaragocistas ocupaban la 3ª plaza, con 33, uno más. Ambos equipos llevan prácticamente toda la primera mitad del campeonato ocupando posiciones de Promoción de ascenso, su objetivo supremo cuando la campaña concluya en junio. El derbi se dirimirá en el estadio de El Alcoraz, que presentará un lleno absoluto, más de 7.600 espectadores, entre los que únicamente habrá presencia de alrededor de 200 zaragocistas.

Por parte del Huesca, su entrenador, Míchel Sánchez, tiene la baja por sanción de lateral derecho Miguelón. Su homólogo blanquillo, Víctor Fernández, sigue con las ausencias por lesión de Vigaray y Atienza, a las que se sumó esta semana Lasure. El cuadro zaragozano recupera de la enfermería al portero Cristian Álvarez, aunque el argentino no será titular todavía tras casi dos meses de lesión muscular. En el once inicial azulgrana destacan las novedades de Pedro López y Luisinho en la zaga; y Ferreiro, Sergio Gómez y el japonés Okazaki en punta. Por parte zaragocista, Fernández repetirá el equipo que arrancó el último duelo ante el Racing de Santander, saldado con 2-0 a favor hace una semana.

La SD Huesca y el Real Zaragoza han hecho su entrada en el campo rodeados de las aficiones de ambos equipos.

El Huesca formará con Álvaro Fernández; Pedro López, Pulido, Josue Sa, Luisinho; Mosquera, Mikel Rico, Eugeni; Sergio Gómez, Ferreiro; y Okazaki. En el banquillo se sentarán Yáñez, Insua, Javi Galán, Raba, Juan Carlos, Escriche y Cristo.

Por parte del Real Zaragoza jugarán Ratón; Delmás, Guitián, Clemente, Nieto; Eguaras, R. Guti; Soro, Kagawa, Puado; y Luis Suárez. Los suplentes serán Cristian Álvarez, Grippo, Javi Ros, Igbekeme, Pombo, Blanco y Linares.

Arbitrará el choque el colegiado castellano-manchego Díaz de Mera Escuderos. La tarde es fresca en Huesca, con 11 grados, cielo nublado y algo de viento. El césped de El Alcoraz presenta un buen estado, algo blando por las lluvias recientes.

El Real Zaragoza, si vence en Huesca, acabará igualado a 36 puntos con el Almería en la 2ª posición en la tabla, lugar de ascenso directo a Primera. Por su parte, el cuadro local busca imperiosamente un triunfo que disuelva la mala dinámica encadenada con dos derrotas consecutivas, que han traído al entorno azulgrana las primeras dudas de la temporada.