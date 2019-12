Concentración inédita del Real Zaragoza en Huesca

Con perfecta puntualidad, a eso de las 20.00, la expedición del Real Zaragoza descendió este sábado de su autobús para quedar concentrada en el hotel Abba de Huesca, el alojamiento que suelen escoger los conjuntos que visitan a la SD Huesca. La escena, completamente habitual en cualquiera de los desplazamientos del equipo blanquillo, resultó en este caso completamente insólita. Por primera vez en la serie histórica de enfrentamientos del derbi aragonés, el Real Zaragoza pernoctó en Huesca.

Lo habitual hasta la fecha había sido que el conjunto blanquillo se desplazase en el día cuando el calendario situaba su siguiente encuentro en El Alcoraz. Los alrededor de 70 kilómetros de autovía que separan a las dos principales poblaciones de Aragón invitaba a ello al tratarse de un viaje cómodo. Sin embargo, Víctor Fernández se ha ceñido a la máxima que indica que lo que funciona mejor no cambiarlo y ha optado por respetar las rutinas clásicas de las ocasiones en las que los suyos ocupan el banquillo de los visitantes. No se quiere ningún tipo de distracción o perturbación toda vez que el conjunto atraviesa por un momento dulce de la temporada en el que acumula solo una derrota en sus últimos siete compromisos dentro de una serie de resultados que incluyen un empate, con el Almería (1-1), y dos victorias, Rayo (0-1) y Deportivo (1-3), lejos del calor del hogar.

De este modo, los 18 convocados para el envite, junto al cuerpo técnico, se reunieron por la tarde en la Ciudad Deportiva, después de que por la mañana hubiesen completado su último entrenamiento, para subirse al autobús y poner a las 19.00 rumbo a Huesca. El trayecto duró alrededor de una hora y en la puerta del hotel ya les estaba esperando el preparador físico Roberto Cabellud, oscense de nacimiento, junto a una treintena de aficionados de todas las edades, varios de ellos pertenecientes a la peña zaragocista de Almudévar y también otros llegados de localidades cercanas, ataviados con bufandas y camisetas.

El cántico de "¡Alé Zaragoza, alé, alé" fue entonado en cuanto el autocar hizo acto de presencia. El primero en poner el pie en tierra fue Alberto Belsué, en calidad de delegado de equipo, y tras él los jugadores y los miembros del cuerpo técnico. Cristian Álvarez, una de las novedades junto a Álex Blanco, fue uno de los protagonistas firmando varios autógrafos y realizándose múltiples fotografías con los hinchas. También fueron muy solicitados el goleador Luis Suárez, el japonés Kagawa, amable en todos los requerimientos que recibió, y el centrocampista Guti. El canterano fue ovacionado de hecho con gritos de "¡Guti, Guti!", honor que prácticamente ningún otro futbolista obtuvo.

En la SD Huesca

Al igual que el Real Zaragoza, también la SD Huesca ha preferido no desviarse de las costumbres que sigue cuando ejerce el papel de conjunto local. De este modo, Míchel Sánchez, que no hará pública la convocatoria hasta antes del partido, circunstancia completamente habitual cuando no se desplazan, ha citado a sus jugadores y cuerpo técnico el domingo a las 11.45 en El Alcoraz. Desde allí, los azulgranas se trasladarán al hotel Pedro I para almorzar, recibir una charla en la que el preparador madrileño repasará las claves para el encuentro y dictará las últimas indicaciones, y descansar. Posteriormente tocará regresar al estadio, donde se espera la llegada de los altoaragoneses sobre las 14.30.

Tanto para ellos como para el Real Zaragoza quedará ya solo aguardar a que Díaz de Mera señale el inicio del encuentro a las 16.00.