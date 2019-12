Francés y Borge, un zaragozano de 17 años y un binefarense de 18 en el primer equipo

Dos futbolistas juveniles se sumaron este martes a la historia del Real Zaragoza profesional, una larga trayectoria que empezó en 1932 y que sigue sumando efemérides, acontecimientos y sujetos protagonistas día a día. Se trata de los defensores Alejandro Francés y Andrés Borge. Ambos, de la mano de Víctor Fernández, jugaron como titulares en el partido de Copa del Rey en Socuéllamos (Ciudad Real). Lo hicieron como laterales, uno por cada banda, y completaron los 90 minutos con un buen nivel de solvencia.

El zaragocismo tiene, por lo tanto, dos piezas nuevas a las que prestar atención en lo sucesivo. Ya se han estrenado con la primera plantilla en partido oficial. Ya están en los anales del club. Es buen momento, por lo tanto, para presentarlos en sociedad y que la gran mayoría de la afición sepa de quién se trata en cada caso cuando aludan a estos muchachos de la cantera aragonesa.

En la fotografía que acompaña a esta información, se aprecia a Francés con el dorsal 39 en su pantalón. Detrás, Borge luce el 38. Es el momento de la salida del vestuario de ambos equipos, Real Zaragoza y UD Socuéllamos, para disputar el duelo de la Primera Ronda copera de la campaña 2019-20, en una fría noche del martes 17 de diciembre de 2019.

Víctor les dedicó unas emotivas palabras al término de partido, ganado por el Real Zaragoza por 0-1 en el campo Paquito Giménez de la localidad manchega, cuyo equipo titular milita en la Tercera División. Después de las fichas personales de cada uno de ellos, estos títulos de crédito que a continuación se van a reseñar para reconocerlos, quedarán reflejadas en este importante momento personal para los dos aludidos, Francés y Borge.

Alejandro Francés Torrijo

Nacido en Zaragoza el 1 de agosto de 2002.

Tiene 17 años.

Mide 1,80 de estatura.

Juega de forma preferencial como lateral derecho o central diestro, pero puede desenvolverse sin problemas en el flanco zurdo (como en Socuéllamos).

Su primer equipo, el primer año de Alevín, fue el Balsas Picarral.

Llegó al Real Zaragoza para jugar en el Alevín B. Desde entonces, ha ido creciendo en las categorías base

Es internacional con España en las categorías Sub-17 y Sub-18, y ha disputado el reciente Mundial de Brasil.

Andrés Borge Martín

Nacido en Binéfar (Huesca) el 23 de octubre de 2001.

Tiene 18 años.

Mide 1,81 de estatura.

Juega como lateral derecho y puede reconvertirse en defensa central diestro.

Se formó en la cantera del CD Binéfar, en su pueblo.

Llegó al Real Zaragoza hace temporada y media, para incorporarse al Juvenil B en su segundo año en esta categoría, captado del Binéfar de Juvenil Preferente (categoría regional).

No ha sido internacional. ​

Víctor Fernández, forzado por las circunstancias en forma de lesiones de Vigaray y Lasure, decidió no arriesgar con Delmás y Nieto, los laterales titulares últimamente en la primera plantilla y, por lo tanto, únicas piezas útiles de cara al derbi aragonés ante el Huesca en El Alcoraz el domingo próximo. Los guardó para tan importante choque liguero.

Así que era cuestión de llevarse, para jugar, a dos laterales canteranos. En el filial, el RZD Aragón de Tercera División, juegan habitualmente David Vicente (derecho) y Marcén (zurdo). Sin embargo, Víctor saltó con pértiga ese escalón y se fue directamente al Juvenil de División de Honor. Borge fue su elección por la derecha y Francés, un comodín como hace días no hay en el Real Zaragoza, fue amoldado al carril izquierdo.

Fernández, sabedor de que el partido de Socuéllamos puede quedar para el futuro como un punto de partida importante para estos jugadores, les dedicó un apartado en la rueda de prensa final tras el triunfo por 0-1.

"Francés y Borge son dos chicos a los que yo todavía no conozco mucho personalmente, porque solo han entrenador tres o cuatro veces conmigo y todavía no los tengo muy pillados, no sé cómo son en el apartado personal. Pero si se desarrollan física y mentalmente y se les acompaña en su crecimiento, el Real Zaragoza tiene ahí laterales para muchos años. Lo creo honestamente, sin querer adelantarme a nada", vaticinó de entrada Víctor.

"Son dos laterales que, para el fútbol moderno, son fundamentales. Porque son polivalentes. Pueden jugar de lateral y de central, los dos. Y tienen mucha potencia física. Son dos jugadores, además, con mucha personalidad y atrevimiento. Aunque uno tiene 17 años y el otro acaba de hacer los 18, si no conoces este dato que los hace juveniles, juegan con la misma naturalidad que el resto de profesionales", añadió Fernández en su análisis de los prometedores debutantes.

"Quiero felicitar a la Ciudad Deportiva por el trabajo que se ha hecho en la cantera, al técnico de los juveniles. Y, sobre todo, a ellos dos. Creo que este de Socuéllamos será un día muy especial, que lo recordarán en su carrera profesional pues debutar con la camiseta del Real Zaragoza es muy importante. Entiendo que lo recordarán con mucho cariño y, ojalá, porque no sé qué les deparará el futuro, esto sea el inicio de una trayectoria brillante y longeva", concluyó Víctor Fernández su alusión a Francés y Borge en el Paquito Giménez socuellamino.