Víctor Fernández: "Tenemos que ser muy respetuosos a una competición que ha dado tantos momentos de gloria"

El Real Zaragoza vuelve a la Copa del Rey. Un trofeo que ha conseguido en seis ocasiones y que ha traído muchos momentos de felicidad a la hinchada blanquilla. Pero en esta ocasión, esta competición es más inoportuna que nunca para los intereses del equipo zaragozano. Víctor Fernández presentará un once lleno de jugadores no habituales y con algunos futbolistas de las categorías inferiores de la Ciudad Deportiva, pero el equipo tendrá que ser igualmente competitivo. "El partido en sí es inoportuno, te rompe un poco el plan de trabajo de la semana, es previo a las vacaciones y llegamos en unas circunstancias un poco delicadas en cuanto a que estamos muy justos de número y en algunas posiciones solo tenemos a un jugador y no podemos doblar posiciones", ha expresado el técnico en rueda de prensa.

El entrenador blanquillo ha añadido: "Tenemos que ser muy cuidadosos, pero es una competición oficial, tenemos que ser muy respetuosos a una competición que ha dado muchos momentos de gloria a este club y esta ciudad y, por tanto, lo que espero de este partido es que vayamos a competir". Respecto a los futbolistas que formarán el once inicial del Real Zaragoza, Víctor Fernández ha apuntado que "será momento de ver a chicos muy jóvenes y que no forman parte de la primera plantilla, que quiero que recuerden este momento como uno muy especial", y ha añadido: "También daré minutos a futbolistas que no han dispuesto de mucha participación. Siempre hay cosas que rescatar de un partido más allá de la inoportunidad y de las circunstancias".

"Cuando te pones esta camiseta y este escudo estás obligado a dar el máximo. Seremos un equipo competitivo y no podemos hacer mil kilómetros con la intención de no dar lo mejor y de conseguir la victoria, tenemos que ir a ganar", ha incidido Víctor Fernández. Las circunstancias no obstante no podrían ser peores para este compromiso de Copa del Rey: "Hay puestos en los que solo tenemos un efectivo y no podemos arriesgarnos a perderlo. Lasure y Blanco no van a poder jugar. Es una pena para ambos, les venía muy bien porque ambos estaban jugando muy bien cuando les ha tocado participar en los últimos momentos, pero no podemos disponer de ellos y va a ser la oportunidad para gente muy joven como es el caso de Borges y Francés. Sin miedo hay que echarlos al campo", ha aseverado.

Víctor Fernández también ha hablado en la rueda de prensa del martes del Socuéllamos: "Es un equipo que va líder en su grupo, que lleva un par de años siendo campeón. Compiten muy fuerte, con un juego muy condicionado al campo, intentan salir jugando desde atrás, pero cargan también muchos balones al área. Intentan hacer transiciones muy rápidas y tienen una mezcla de juventud y veteranía. Además está el aliciente de que estás jugando contra un equipo de categoría superior y del nivel y la historia del Zaragoza. Me imagino que se volcará la población y que será un partido de altísima exigencia", ha apuntado.

El técnico también ha asegurado que acude a todos los partidos con "la misma ilusión" y ha apuntado que "solo repetirán dos de los que jugaron el pasado domingo". "El partido también tiene mensajes para mí, analizando con quién voy y contra quién vamos a jugar. Voy con muchas expectativas sobre muchos jugadores, sobre los jóvenes, que los veo muy valientes y muy decididos. Quiero ver si se asustan al jugar contra hombres", ha detallado este martes en rueda de prensa.

Respecto a la posibilidad de que Cristian Álvarez pueda defender la portería del Real Zaragoza en el derbi aragonés de este domingo ante la SD Huesca, Víctor Fernández ha declarado: "Veo muy complicado poder recuperar a Cristian antes de que acabe el año. Veremos cuál es la evolución de aquí al sábado, el técnico de porteros me dice que la evolución es buena y que quiere apurar para el jueves hacer entrenamiento con el grupo, pero dos días de entrenamiento después de siete semanas de baja...Vamos a ver cómo evoluciona".