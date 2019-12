Alberto Soro: "El Racing parece sencillo, pero no lo es"

La creciente incidencia de Alberto Soro en el juego del Real Zaragoza se ha reflejado en los positivos resultados del conjunto aragonés, cada vez más firme en su anhelo de pujar por el ascenso a la Primera División. El zagal de Ejea ya ha jugado 13 partidos, 831 minutos que serán muchos más bien pronto. Este próximo sábado mismo, cuando visite La Romareda el Racing de Santander. En este contexto repleto de optimismo, tanto por su participación como por los resultados global del equipo, Soro elevó ayer un recelo que no conviene extraviar: "El Racing parece sencillo, pero no lo es. Esta categoría sabemos lo que es. Cada partido es un mundo. No nos tenemos que confiar", reiteró hasta la saciedad el mediapunta cincovillés.

Soro desveló el estado del colectivo zaragocista tras los últimos resultados. La auscultación merece un subrayado. "El vestuario está muy bien. Estamos en buena dinámica. Esperamos seguir con ella frente al Racing.

Llegados aquí, Soro apeló al factor Romareda, esto es, a la necesidad de sujetar los puntos en casa para capturar el objetivo deseado. Los datos confirman el anhelo de Soro. El Real Zaragoza ha sumado hasta la fecha la misma cantidad de puntos como local que como visitante (15), pero ha jugado un partido menos fuera; es decir, su rendimiento resulta más productivo lejos de La Romareda, dato difícilmente explicable dado el respaldo que recibe de la afición más fiel de la categoría . "Tenemos que afianzarnos en casa con más puntos, que últimamente no lo estamos haciendo. Sabemos que la liga es muy larga y esperamos darle la vuelta a la situación en casa", expresó.

Ya consolidado en el once aragonés, Soro se exige más dentro de un ataque cada vez más competitivo, como es el del Real Zaragoza, con futbolistas en plena efervescencia, como Javi Puado o Luis Suárez. "Me falta acierto en los últimos metros. En cuanto al ataque, si tenemos confianza en nosotros mismos, las cosas irán muy bien", concluyó