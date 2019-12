Luis César apaga el 'incendio Nolaskoain' en el Deportivo: "Es un gladiador"

El entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, ha apagado definitivamente el incendio que provocó el pasado domingo el jugador Peru Nolaskoain con un mensaje en las redes sociales para un grupo de amigos que se acabó filtrando.

Mientras el Deportivo, con el jugador vasco en la alineación, jugaba en el Anxo Carro el derbi gallego con el Lugo, en las redes sociales circulaba un vídeo suyo, grabado previamente en el que, enfermo y jugando a la 'Play', afirmaba que el equipo no le ganaba "ni a la ONCE" y lamentaba no salir "de fiesta" para emborracharse y "olvidar la mierda de año" que él y sus compañeros están haciendo.

Luis César fue cuestionado sobre esa polémica tras el último entrenamiento previo al partido con el Zaragoza, en el que Nolaskoain, que está cedido por el Athletic Club, se perfila como titular.

"No he hablado con él. Todos sabemos que se ha equivocado. Lo ha dicho en un contexto de amigos y alguien lo ha difundido, pero es un gladiador, con letras mayúsculas. Es uno de mis guerreros. Jugadores de veinte años se pueden confundir. El Deportivo tiene un gladiador en el campo. No pasa nada", declaró el preparador deportivista.

Luis César consideró que eso de no ganar a la ONCE "es una forma de hablar irónica" por parte del jugador vasco.

"Él es un gladiador irónico vasco. No le deis más importancia. Mediáticamente es un tema jugoso, pero los que le conocemos sabemos que se ha confundido y ya está. Hay que tener cuidado con las redes sociales, con lo que difundes a tus amigos porque alguno de ellos te puede vender", sostuvo.

Además, el entrenador del Deportivo, ha asegurado que después de haber mejorado en defensa, el equipo intentará dar el siguiente paso, progresar en ataque, y hacer ese "partido redondo" ante el Zaragoza este domingo en el Estadio Abanca-Riazor para reencontrarse al fin con la victoria que no consiguen los blanquiazules desde la primera jornada.

"Lo más importante es la actitud ante la adversidad. Hay que buscar la victoria con más insistencia. Ya nos toca esa victoria, la merecemos", comentó el técnico en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El Deportivo es el colista de LaLiga SmartBank con doce puntos en dieciocho encuentros y los resultados de la jornada le han distanciado de las posiciones de permanencia.

"La presión ya nos sale, está a rebosar, pero la sabemos manejar. No nos gusta, pero estamos con presión desde el primer día. Los puntos del Dépor los tiene que hacer el Dépor, no el Oviedo o el resto. Hay que hacer puntos para conseguir objetivos, porque no se consiguen los puntos a través de que pierdan los demás. Tenemos que pensar en el presente, es lo que nos ocupa", dijo.

El presente para el Deportivo es el Zaragoza, que lucha por las posiciones de promoción de ascenso a LaLiga Santander.

"Todos los equipos son amenazas y el Zaragoza es un buen equipo como los demás, un gran club con buenos jugadores y un fútbol dinámico y versátil. Nosotros, a lo nuestro, a ser buen equipo defendiendo y atacando y elegir mejor en el área rival, ser más precisos, contundentes y voraces", expuso.

A pesar de que el Deportivo no gana desde agosto, el técnico blanquiazul ha percibido "otro equipo" en las últimas jornadas después de haber cortado la sangría de goles que encajaba.

"Hay que darle continuidad a eso y añadir lo otro, lo de que no metemos. Este equipo es otro, estamos aprobando la asignatura de la vulnerabilidad", apuntó.

Abundó en que ahora que han mejorado en el área propia deben progresar en la "contraria" y firmar por fin ese "partido redondo" que, a su juicio, merecen.

Consideró que para lo que está faltando para marcar es que "por momentos" el equipo no "carga" el área rival como debe ya que acumula jugadores en "la misma zona" y los delanteros "están imprecisos".

"Hay jugadas en que les pides que tiren y otras que no les pido que tiren tan pronto, a veces tiran cuando no tienen que tirar, en jugadas que merecen un pase más. Hay un poco de todo: descoordinación e imprecisión", comentó Luis César