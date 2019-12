"Cristian Álvarez, Vigaray y Atienza es difícil que estén antes de 2020"

Cristian Álvarez, Vigaray y Atienza, el portero, el lateral derecho y el central referencial del Real Zaragoza, respectivamente, van a tardar unas semanas más en poder reingresar en el equipo titular de Víctor Fernández. Los tres, puntales básicos en el proyecto de este año, están lesionados desde hace alrededor de un mes y, según manifestó ayer el entrenador, es improbable que pueda vérseles de nuevo sobre el césped antes del parón navideño.

"¡Buf!... lo veo complicado, sinceramente. No lo descarto, pero no voy a apostar nada por afirmar que van a estar. Yo no apostaría por ello. No soy nada optimista", respondió Víctor cuando se le preguntó directamente por la rehabilitación de este trío de futbolistas que, con su ausencia, están lastrando el potencial del equipo respecto del plan con el que arrancó la temporada en verano.

Cristian cayó lesionado en el partido ante Las Palmas, el 3 de noviembre, y se le diagnosticó una rotura seria, de grado 2, en los isquiotibiales de la pierna derecha. Alrededor de seis semanas se calculó que estaría de baja, y lleva cinco. Por su parte, Vigaray vive su tercera lesión muscular consecutiva, tras dos recaídas sobre la primera. El último rasgado en los isquios ocurrió el 16 de noviembre ante el Albacete. Lleva tres semanas fuera y su caso es de cuidado por los antecedentes. Y, por fin, Atienza se hizo un esguince de rodilla, grado 2 (también severo) en el entrenamiento del 30 de octubre. Lo suyo está ya en el mes y medio.

"Esta falta de optimismo no va reñida con que su evolución no esté dentro de unos parámetros de normalidad. Todo va según lo previsto, es lo que estaba planificado. No ha habido ningún frenazo serio en ningún caso. Pero yo tampoco veo muy claro que podamos recuperar a alguno de ellos antes de 2020", reiteró Víctor Fernández.

Cristian Álvarez ya se ha perdido, además de los minutos finales ante Las Palmas cuando tuvo que ser sustituido, los partidos ante Almería, Albacete, Rayo Vallecano y Girona.

En el caso de Vigaray, en su reincidencia de fractura muscular lleva, en este tercer paso por la enfermería, dos partidos ausente: Rayo y Girona.

Y Atienza, que jugó por última vez en Gijón en la goleada del 4-0 encajado en El Molinón, no ha estado útil en los duelos con Las Palmas, Almería, Albacete, Rayo y Girona.

NOTICIAS RELACIONADAS Víctor Fernández y Riazor, 357 días después

Los tres, según los pronósticos de Víctor Fernández, están en trance de añadir a su calendario de baja los partidos que restan en este mes de diciembre, es decir, el de La Coruña, el del Racing de Santander en La Romareda, el de Copa en Socuéllamos (Ciudad Real) y el de Huesca, en El Alcoraz.

Demasiado lujo para un Real Zaragoza cogido con pinzas desde agosto y que, como anticipó Fernández en pretemporada, "no se puede equivocar en ni un solo fichaje o apuesta de futbolista" si quiere aspirar a terminar en la zona noble de la clasificación.