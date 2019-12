Delmás: "Los resultados mejores tienen que llegar porque hacemos buen juego"

Julián Delmás fue el portavoz del vestuario del Real Zaragoza este jueves, a solo 48 horas de viajar a La Coruña para jugar un partido muy especial, ante un grande que de manera sorprendente se ha erigido en el colista de la clasificación de Segunda con el paso de los meses, el Deportivo.

El canterano aludió a lo habitual en estos casos: "Sabemos que el Dépor no está en buena situación, no están encontrando resultados positivos. Pero también sabemos que van a ser un rival complicado porque tiene grandes jugadores. Hay que acudir allí con cautela porque te pueden dar un susto", dijo el de Monegrillo.

El lateral aragonés, que está jugando mucho más de lo imaginable al inicio de la temporada a causa de la doble lesión muscular que ha tumbado largo tiempo a Vigaray, pronosticó un futuro halagüeño para el Real Zaragoza, que partirá desde la 6ª posición en la tabla en esta jornada 19ª que se avecina. Para Delmás, los chascos de los últimos dos partidos en La Romareda, donde por juego el equipo blanquillo debió ganar al Albacete y el Girona y, sin embargo, solo pudo sumar un punto de esos seis finalmente, han de dejar paso en breve tiempo a triunfos que eleven la solvencia del grupo y abrillanten la clasificación semanal en lo alto de la categoría.

"Cuando haces buen juego, creas ocasiones... los resultados buenos tienen que llegar. Estamos trabajando para que así sea, tenemos una identidad clara. Y creo que las victorias van a ir llegando poco a poco. Vamos a mejorar, seguro", auguró Delmás.

En la plantilla hay cierto resquemor por no estar dando la talla debida cuando el Real Zaragoza juega como local. Este año, uno de los objetivos era blindar el estadio municipal, cambiar la costumbre de las últimas temporadas, donde los visitantes arrancaron siempre infinidad de puntos y estropearon las apariciones zaragocistas en La Romareda mucho más de lo aconsejable. Por hache o por be, el Zaragoza de hoy en día también está siendo demasiado blando en su campo, donde la mitad de los puntos dirimidos hasta hoy han volado.

"A todos los partidos salimos igual, con la misma intención. Pero está claro que, al final, en La Romareda nos está costando un poco más de lo normal ganar. Ha habido partidos en los que hemos jugado muy bien, pero no han llegado los resultados merecidos. Creo que eso lo vamos a solucionar", insistió Delmás.

Y ahora, el siguiente reto, llega a domicilio, en un desplazamiento lejano, a La Coruña, donde parece que la clasificación obliga al Real Zaragoza a salir triunfante del campo del último clasificado. Un rival, el Dépor, que no gana desde mitad de agosto, pues su único triunfo del curso fue en la 1ª jornada, por 3-2 ante el Oviedo, y con un gol marcado en el minuto 94.

"Ellos están en una situación muy mala. Necesitan ganar. Y, mucho más, jugando en su casa, con su gente. No encuentran su fútbol. Y este domingo, si sucede eso, si pasan los minutos y no consiguen hacernos gol, se irán poniendo nerviosos y su afición les apretará. Creo que, si eso pasa, nos puede venir bastante bien a nosotros. No debemos ir confiados a La Coruña pensando que va a ser fácil ganar y habrá que manejar bien los tiempos del partido", apuntó Delmás de cara al próximo fin de semana.