Linares: "El Deportivo tiene grandes jugadores y no nos lo va a poner fácil"

El panorama para Miguel Linares ha cambiado mucho en solo unas pocas jornadas. El futbolista de Fuentes de Ebro ha pasado de ser un jugador que no entraba en los planes de Víctor Fernández a ser uno más del grupo y tener minutos en los últimos partidos de Liga, aunque tan solo ha acumulado 94 en cinco encuentros, pero suficientes para marcar un gol que fue crucial ante el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Linares ha declarado sentirse "contento" ante este cambio de rol y ha añadido: "Para eso trabajamos, para que el míster al menos te tenga en cuenta. Sí que es verdad que últimamente está contando más conmigo y tengo que seguir trabajando para que sepa que me tiene siempre ahí".

En el horizonte asoma el partido de este domingo ante el Deportivo de La Coruña, un rival que se encuentra en horas bajas y ocupa el último lugar de la tabla, habiendo ganado solo un partido, en la primera jornada de Liga. Pero Linares, un veterano en esta categoría, no se confía: "Si pensamos que va a ser más sencillo es cuando realmente se va a complicar", ha declarado este miércoles en rueda de prensa. El delantero de 37 años no se deja engañar por la posición del equipo gallego: "Es verdad que a ellos no les están saliendo las cosas y que están en un momento complicado, pero yo en esta categoría he visto de todo. Sabemos que tienen grandes jugadores y que no nos lo van a poner fácil". "Nosotros estamos en buena dinámica y esperemos que el domingo hagamos un buen partido y nos llevemos los tres puntos", ha declarado.

En Segunda División ya se sabe que "todos los rivales son muy complicados, muy difíciles de ganar". Linares también ha aseverado: "Hay que seguir trabajando para que no bajemos el nivel". En los últimos dos encuentros, el Real Zaragoza ha sumado cuatro de seis puntos posibles ante los rivales más poderosos económicamente de la categoría: Rayo Vallecano y Girona. Ahora, parece que el calendario se suaviza con los choques ante Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, pero Linares es perro viejo: "Cualquier partido o tramo de competición es muy complicado. Es verdad que ante los llamados a estar más arriba hemos respondido, pero tenemos que seguir en esa línea", ha aseverado.

Para el partido de este domingo, Víctor Fernández no podrá contar con Raúl Guti por sanción, el futbolista que más minutos ha disputado esta temporada con la elástica blanquilla. Al ser preguntado por esta ausencia, Linares ha declarado: “No está Guti, hace poco tampoco estaba Cristian, que para nosotros era imprescindible. En muchos partidos han faltado jugadores importantes, yo creo que tenemos una plantilla compensada y tenemos jugadores para suplir a cualquiera de los que falten en algún partido". "Es una baja importante, pero yo estoy tranquilo porque estoy convencido de que el que salga lo va a hacer igual de bien", ha añadido.