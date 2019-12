El Real Zaragoza inaugura un servicio de cesión de localidad vinculada al abono de temporada en partidos de alta demanda. Mediante un accesible proceso online, el abonado podrá ceder su asiento en La Romareda obteniendo así el titular del carné una serie de ventajas de naturaleza económica.

El servicio, anunciado este miércoles por el Real Zaragoza en su página web, comenzará a funcionar en el encuentro frente al Racing de Santander del próximo día 14 y continuará en la cita con el Sporting, el 3 de enero.

De tal manera, en los encuentros con alta demanda prevista en los que el club anuncie y habilite la posibilidad de cesión de localidad, los abonados podrán ofrecer su asiento desde el área del abonado. Una vez registrado el usuario y seleccionada esta posibilidad, automáticamente la localidad será puesta a la venta para otros aficionados con mismo precio que el resto de asientos de la zona en que se encuentre (pudiendo venderse a precio de adulto o a precio reducido para menores de 14 años). En caso de venderse la localidad se asignará al titular del abono un 40% del importe de la entrada vendida (de adulto o de menor de 14 años). A lo largo de la temporada el abonado podrá acumular cesiones hasta un límite del 40% del importe de la cuota del abono.

La recompensa acumulada será puesta a disposición del abonado una vez finalizada la temporada en forma de cupón para consumir en la tienda oficial durante los doce meses siguientes y sin condición de compra mínima.

El servicio de cesión de localidad online permanecerá activo ininterrumpidamente las 24 horas del día con acceso a través del área del abonado (accesible desde la web realzaragoza.com o directamente en abonados.realzaragoza.com). El abonado solo tendrá que registrarse (o crear su cuenta en caso de no tenerla aún) y solicitar la cesión de asiento para el partido escogido. Una vez activada la cesión, mientras no haya sido vendida la localidad, podrá revocarse en cualquier momento hasta una hora antes del inicio del encuentro. A partir de ese momento la cesión no podrá revocarse y el abonado perderá definitivamente el acceso a la localidad en ese encuentro.

Este servicio podrá ser utilizado por todos los abonados del Real Zaragoza en la temporada 2019/2020 con excepción de abonados con especiales características: Gol de Pie, Pequeabonos y Abonos de colectivos (entrenadores, empleados o patrocinadores).