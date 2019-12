Víctor: "El resultado es injusto, hemos merecido ganar"

Un "fastidiado pero no decepcionado" Víctor Fernández compareció a última hora de ayer en la sala de prensa del estadio de La Romareda para desmenuzar los detalles que marcaron el empate frente al Girona. "Ha sido un gran partido, con un ritmo altísimo, inapropiado para Segunda División. El resultado es absolutamente injusto porque hemos hecho méritos para ganar. Ellos, con poco, han obtenido una renta increíble y después hemos sabido reaccionar hasta ser muy superiores en el segundo tiempo", explicó el técnico del Real Zaragoza, considerando que el 3-3 final es un resultado "malo" para los intereses de su equipo.

"Sin llegar a estar decepcionado porque mis jugadores han dado todo lo que tienen dentro, sí puedo decir que no estoy nada contento porque creo que hemos merecido más", añadió Fernández, antes de garantizar que este enfrentamiento va a «reafirmar» el fútbol que los suyos vienen proponiendo en los últimos encuentros. "Hay que seguir peleando; no queda otra. Cada partido nos deja lecturas. Estamos en el buen camino; hay que seguir y recuperar los jugadores que están fuera de combate para que yo pueda tener más alternativas. Estamos dando lo que tenemos, no tenemos más, pero tenemos mucho", valoró el preparador zaragozano, y quiso restar importancia a las sustituciones de Javi Puado y Luis Suárez en la recta final del duelo.

"Que nadie se asuste, que los cambios no han venido por lesión. Estos chicos han hecho un esfuerzo tremendo y estaban fundidos", señaló, para después profundizar en la importancia de ambos. "Suárez es un jugador fundamental para nosotros porque contagia lo que exige el fútblol: voracidad, ganas, ambición. Y ahora tiene un buen compañero de viaje, pero también ha habido un gran trabajo colectivo y algunos jugadores han mejorado en el segundo tramo del partido", indicó Víctor Fernández, convencido que el Real Zaragoza está "compitiendo y demostrando ambición" en todos sus partidos.

"Tenemos opciones contra cualquiera. El Girona es el equipo con más papeletas para lograr el ascenso directo, pero se lo van a tener que currar. Tiene mucho mérito la respuesta que hemos tenido contra ellos cuando íbamos 0-2 por debajo. La segunda parte ha sido de las mejores que hemos hecho este año en casa y La Romareda me recordaba a la de mis viejos tiempos, con sus canciones y apoyo incondicional. La gente ha agradecido el esfuerzo hacia empate, pero tenemos que terminar de darles alegrías", prosiguió el entrenador blanquillo.

Lanzador del penalti

Respecto al lanzador del penalti a favor, responsabilidad que viene generando debate en las últimas semanas por los errores acumulados, Víctor Fernández comentó que le había ordenado a Luis Suárez y Eguaras que quien estuviese con mayor "confianza" fuese el encargado de ejecutar la pena máxima.