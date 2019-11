Víctor Fernández: "El equipo ha dado una muestra de profesionalidad"

Víctor Fernández acudió a la sala de prensa con celeridad, con rostro esta vez distendido y alegre. Urgía la vuelta en el AVE y, en este caso, además, la bonanza del marcador final no repelía el análisis en caliente de lo sucedido. Al contrario, era un buen momento para darle su valor.

"Es un triunfo muy valioso para nosotros por dos cuestiones fundamentales. Una, por el valor del rival. Y, en segundo lugar, por cómo hemos llegado a este partido, porque estamos sufriendo una cantidad enorme de contratiempos, siempre nos estamos reinventando y luchando contra unas adversidades que son exageradas contra nosotros", comenzó destacando Víctor.

A partir de ahí, ya entró en los terrenos evaluativos más puros. "Creo que el equipo ha dado una muestra de profesionalidad, de solidaridad y, además, esta vez hemos incorporado el oficio, algo que no habíamos tenido en otros partidos, cuando pecamos de ser muy bisoños. Hoy sí lo hemos sabido hacer", subrayó.

En términos tácticos, Fernández resaltó estos aspectos: "Hemos aguantado bien defensivamente a un rival que ha tenido mucho empuje. Luego, cuando hemos podido salir al contragolpe, siempre hemos estado vivos y hemos competido el partido estando en situación de ganarlo. La respuesta, en términos de competitividad, ha sido muy buena entre tanto infortunio".

Víctor argumentó la importancia de estos 3 puntos logrados ante el Rayo de este modo: "Aquí no gana con amplitud nadie. Si no es con sufrimiento, con ayudas entre todos, estando muy concentrados, teniendo suerte, con actuaciones individuales brillantes... si no se da todo esto, es muy difícil vencer en Vallecas. Nos hemos adaptado a las circunstancias para llevarnos el partido", expuso el técnico.

Fernández se marchó anoche de Madrid muy aliviado anímicamente: "Yo me voy feliz a casa. He visto que el equipo ha hecho lo que requería el partido: lucha, entrega, esperar nuestro momento... le doy un gran valor a lo hecho". Y dejó un mensaje con carga de fondo para algunos jugadores: "Hay quiénes no aprovechan las oportunidades; y hay quiénes, con sus actuaciones, sí demuestran que están capacitados para responder a un club como el Real Zaragoza. Aquí hay gente más preparada que otros. Así de claro".