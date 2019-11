Víctor Fernández, el '9' que falta, Puado y el futuro más inmediato del Real Zaragoza

Debuta Puado este sábado en Vallecas con la camiseta del Real Zaragoza. Un punta polivalente de 21 años, con corto recorrido profesional, que llega cedido del Espanyol dentro de la ventana extraordinaria abierta por el club a cuenta de la baja de la ficha de Dwamena, apartado del fútbol por una dolencia cardiaca.

Puado, en nuevo '11' blanquillo, viene a ocupar la licencia derogada del potente ariete ghanés. Pero no así su rol táctico en el equipo. El catalán no es el mismo tipo de futbolista. Es más ágil, menos corpulento, de más recorrido fuera y alrededor del área, con más combinación y menos juego directo que el africano. Es más un segunda punta que un delantero centro referencial, papel que no puede cumplir de igual modo por que sus características son bien distintas.

Víctor Fernández, el entrenador zaragocista, manifestó en la rueda de prensa previa a este complicado duelo en el campo del Rayo Vallecano su satisfacción por la incorporación final de Puado. Valoró positivamente su fichaje y consideró causa de alivio a las carencias ofensivas de la plantilla la aportación potencial que el internacional sub-21 con España puede darle al ataque zaragocista desde ya mismo, en el singular estadio madrileño donde se va a estrenar este fin de semana.

Pero, a la vez, no dejó pasar la oportunidad de recordar la imperiosa necesidad de contratar un ariete cuanto antes, el verdadero sustituto de Dwamena en la pizarra táctica de cada partido. Un tanque. Un tipo grande. Un delantero de área. Un fijador de defensas contrarias. A Víctor, según dejó claro en su comparecencia de este viernes, le sigue faltando esa pieza clave en su arquitectura.

Fernández rememoró en un minuto lo acontecido en las últimas 5 semanas, en las que el club ha rastreado el mercado posible a estas alturas de curso (el del paro y el de las ligas españolas) para acometer este fichaje extra concedido por la Liga de Fútbol Profesional tras la enfermedad de Dwamena y su prematuro adiós a la plantilla.

"¿Que si fichar el '9' es lo más importante? Yo sigo manteniéndolo. Ha venido primero Puado por las circunstancias", aseveró con fuerza Víctor antes de revisar algún episodio reciente que ha acontecido a cuenta de este difícil relevo sobre la marcha del ariete ghanés.

"Estuvimos unos días con la opción de Jonathas. Todos los días con el tema del 'famoso' Jonathas, ¿no? Y Jonathas ya sabéis lo que es: un delantero puro y duro, del perfil de Dwamena. Pero una cosa es que tú vayas al mercado a por un jugador determinado del mercado del paro y otra cosa es que tú puedas alcanzarlo", expuso el entrenador aragonés.

La llegada de Puado, por lo tanto, es bien venida. Se trata de un bálsamo numérico y posicional para el mecanismo atacante del Real Zaragoza, que ya nació escaso en septiembre, al cierre del mercado estival, pues a Víctor le faltaba un elemento de los que solicitó. Pero Puado no puede ni va a ser la panacea ni el aglutinador de todas las necesidades que requiere el equipo de medio campo en adelante.

"Este fichaje de Puado no cambia el objetivo de traer un '9'. Lo que sucede es que, ahora, el mercado te ha dado la opción de este jugador. Pero esto no tapa la búsqueda para cubrir la carencia que hemos marcado desde hace semanas todo el mundo en el Real Zaragoza. Ahora, te tienes que agarrar a lo que puedes encontrar en estos momentos", concluyó Fernández.