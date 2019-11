Partido Rayo Vallecano-Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza visita hoy al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas para tratar de regresar a la senda de la victoria tras la dura derrota ante el Albacete el sábado pasado en La Romareda. Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro a través de este enlace:

https://partidoendirecto.heraldo.es/admin/match_commentation.php?id=532

Los de Víctor Fernández viajan al barrio madrileño con muchas bajas. James Igbekeme ha sido la última de ellas debido a unas molestias musculares. Tampoco han viajado con la expedición zaragocista Shinji Kagawa, también aquejado de unas molestias, Vigaray, que se lesionó en el último choque liguero y Jorge Pombo, que no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica. Estas se unen a las ya sabidas bajas de Cristian Álvarez y Pichu Atienza.

Ambos equipos llevan varias jornadas sin vencer y tratarán de sumar los tres puntos para no descolgarse de los puestos de la lucha por entrar en los puestos de 'play off'. El once del Rayo Vallecano lo componen: Dimitrievski, Tito, Milic, Saveljich, Luna, Pozo, Trejo, Joni Montiel, Embarba, Álvaro García y Ulloa. En el banquillo local, dirigido por Paco Jémez se encontrarán Morro, Saúl García, Advíncula, Martín Pascual, Mario Suárez, Andrés Martín y Piovaccari. Por su parte, el Real Zaragoza jugará de inicio con: Ratón, Delmás, Guitián, Grippo, Nieto, Guti, Eguaras, Ros, Álex Blanco, Javi Puado y Luis Suárez. En el banquillo de Víctor Fernández se sentarán Azón, Clemente, Lasure, Bikoro, Soro, Papunashvili y Linares.

Arbitra el colegiado castellano-leonés De la Fuente Ramos. La tarde es fría en la capital de España, con 9 grados y viento. El césped del estadio de Vallecas presenta un buen aspecto en medio de su vetusta arquitectura.

Primera parte

Momentos de tanteo en la primera parte por hacerse con el dominio del encuentro. El Rayo Vallecano ataca por las bandas mientras que el Real Zaragoza busca un fútbol más combinativo. El conjunto local se está imponiendo en los primeros 15 minutos con un Real Zaragoza dubitativo y con pocas posesiones largas. El conjunto blanquillo no consigue imponer su fútbol y se está viendo superado por un sólido Rayo Vallecano.