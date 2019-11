Puado, a jugar y debutar en Vallecas "en el tridente de ataque que hay que recuperar"

¿Va a jugar Puado en Vallecas? ¿Va a debutar, por lo tanto, el último fichaje del Real Zaragoza, llegado de manera extraordinaria fuera de mercado para cubrir la ficha de Dwamena? Víctor Fernández contestó abiertamente a esta cuestión natural 24 horas antes del partido en el campo del Rayo, este sábado a las 16.00.

"Sí, va a jugar. No sé si desde el principio o desde el banquillo...", comenzó su respuesta, con cierto aire disuasorio que, en el fondo, no tenía sentido. Así que, sin más demora, el entrenador zaragozano evidenció que Puado ha venido para contar desde el minuto uno. "Lo hemos traído por unas razones muy claras y muy concretas. Lo tenemos muy claro desde hace tiempo que nos hacía un futbolista en ataque. Y ahora que lo hemos conseguido, que nos ha costado muchísimo lograrlo, sería muy ilógico que no contáramos con él", razonó para avisar de su titularidad.

"Lleva ya una semana de entrenamientos con nosotros. Nos ha demostrado que tiene unas características muy concretas, que encajan en lo que necesitamos. Y nos puede ayudar", añadió a su explicación.

En lo referente a cuestiones tácticas, después de haber sobrevivido más de mes y medio sin la referencia de Dwamena (una vez se asumió su baja por un problema cardiaco), hecho que obligó a Víctor Fernández a modificar el mecanismo ofensivo del inicio de la liga que tan bien funcionó (Kagawa-Luis Suárez-Dwamena), el entrenador no quisó entrar todavía en detalles sobre cómo va a reestructurar el vértice de ataque con la llegada de Puado.

"Podemos cambiar nuestra forma de jugar, sí. Porque Puado es un chico que nos daría altertativas. Pero podemos continuar también con la estructura de las últimas tres semanas. Para nosotros, es muy ventajosa su llegada", indicó Víctor con intención.

En el fondo, y a la espera de un '9' más específico que llegue en enero, Fernández pretende regresar, en la medida de lo posible, a aquel 4-3-3, convertible en un 4-4-2 en rombo, con el que el Real Zaragoza arrancó de maravilla la temporada.

"Necesitamos recuperar un tridente ofensivo como aquel, que nos meta goles. En las 6 primeras jornadas de liga, los tres de arriba eran matadores (Kagawa, Suárez y Dwamena), tanto en goles como en generación de oportunidades de gol. Queremos volver a aquello, a tener un mayor abanico de posibilidades ante la portería rival. No podemos centrar nuestro juego, focalizar únicamente el gol, en la figura de Luis Suárez. Por esto es fundamental para nosotros la llegada de Puado y su concurso en Vallecas", remató Víctor para explicar, con detalles, sus intenciones más inmediatas.