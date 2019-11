Francés, el central-lateral abanderado del Real Zaragoza Juvenil campeón

Alejandro Francés Torrijo estará en el acta del Real Zaragoza-Albacete Balompié de la 16ª jornada de Segunda División en la noche de este sábado, 16 de noviembre de 2019. Es uno de los 18 convocados por Víctor Fernández para acometer este importante partido en la zona alta de la clasificación. Lucirá el dorsal 38 del equipo blanquillo, con cuya primera plantilla asoma así por primera vez.

Francés es un niño zaragozano, un adolescente con sus raíces familiares en la capital aragonesa, que empezó la pretemporada con 16 años y cumplió los 17 el 1 de agosto. Acaba de llegar de Brasil, el jueves, tras disputar allí con España el Mundial sub-17, donde la Rojita cayó en cuartos de final ante Francia. Es el abanderado, el alumno aventajado, del Real Zaragoza Juvenil campeón de liga y de España (en el torneo de campeones jugado en Vigo) la temporada pasada bajo la batuta del entrenador Iván Martínez, mascarón de proa de esa generación que viene a dos o tres años vista.

Desde sus inicios en el San Gregorio Arrabal y el Balsas Picarral (sus breves matrices antes de recalar en la Ciudad Deportiva), juega de defensa. Y cabe decirlo en genérico. Porque puede jugar en cualquiera de los puestos de la zaga. Mide 1,80 y, por eso, en categorías inferiores, ha sido central sin problemas. En su evolución hacia la mayoría de edad, hacia el fútbol de hombres que le aguarda, los técnicos están descubriendo en él un futbolista con dotes importantes para ser lateral de enjundia en poco tiempo. Y, además, sin dificultades para desenvolverse por la derecha o, si es preciso, por la izquierda. Francés es un chico con un potencial amplio en términos técnicos y tácticos al que, obviamente, le falta el paso crucial de la última cocción.

Víctor Fernández, el máximo responsable del vestuario zaragocista, no dudó en la tarde del viernes en convocar a Francés ante el Albacete, una vez certificó que Nieto, el titular del carril zurdo de la defensa, no podía estar presente en La Romareda por una fuerte sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Naturalmente, Lasure será su sustituto en el once inicial. Pero Francés esperará su oportunidad en el banquillo. Todo porque, además, el reparto de centrales está recortado a la mitad por las ausencias de Clemente (otro canterano, que está jugando con la España sub-19 camino de Israel) y del lesionado Atienza. Víctor solo dispone de Grippo y Guitián, que serán los que asomen en el equipo titular... y Francés ejercerá de reserva en la banda ante cualquier eventualidad. Cosas de la reseñada polivalencia acreditada.

"Es un 'veteranillo' de 16 o 17 años años, que tiene mucho desparpajo y mucha madurez para su edad. No está asuntado. Tiene atrevimiento, que es algo fundamental a sus años. Lo veo muy bien y, en este sentido, no me preocupa. Es polivalente, nos puede dar las dos funciones, la de central y la de lateral", comentó Víctor Fernández cuando argumentó su llamada con el primer equipo.

"Me habría gustado tenerlo más días entrenando con nosotros (solo lo hizo el rato del viernes por la tarde), pero regresó de Brasil hace nada. Las circunstancias son las que son. Va a ser muy buen jugador", añadió el entrenador que, con esta convocatoria sorpresa de Francés, se ha saltado la estación del filial, el RZD Aragón de Tercera División, por primera vez en largo tiempo. Soro, Vallejo, Zapater, los tres en meses de pretemporada, son ejemplos recientes de este efecto de aceleración en la promoción de jugadores sin pasar por el equipo B.