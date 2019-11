Nieto se cae de la lista ante el Albacete y el juvenil Francés es la gran novedad

Carlos Nieto no estará este sábado vestido de corto en La Romareda frente al Albacete (21.00), pues se ha caído de la lista de 18 convocados de Víctor Fernández a última hora a causa de una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo que aconseja precaución máxima para no desembocar en una lesión mayor. En su lugar, Víctor ha llamado, en una decisión sorpresa, al juvenil Alejandro Francés, recién llegado del Mundial sub-17 de Brasil, que ha disputado con España hasta los cuartos de final, cuando la Rojita fue eliminada por Francia. Aunque, en realidad, quien tiene todos los números para ser el lateral izquierdo es Lasure, que no viajó convocado a Almería hace seis días.

Esta es la gran novedad, en triple sentido, de la convocatoria del técnico aragonés. La otra, que es el regreso de Luis Suárez una vez cumplida su sanción en Almería -por acumulación de cinco amonestaciones-, se daba por sabida desde el mismo inicio de semana.

De este modo, con las ausencias aún vigentes de los lesionados Cristian Álvarez y Atienza, a las que hay que sumar esta vez las de los internacionales Clemente (con España sub-21), Papunashvili (con Georgia) y Bikoro (con Guinea Ecuatorial) que originan el habitual daño del llamado 'virus FIFA' en las ventanas de partidos de selecciones nacionales, siguen dentro del reparto blanquillo el portero del filial Carlos Azón (como suplente de Ratón) y el resto de jugadores que estuvieron en el último duelo en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

Los 18 jugadores que este sábado acudirán directamente a La Romareda dos horas antes (no hay concentración en el equipo blanquillo desde hace 15 días) serán: Ratón, Azón, Vigaray, Delmás, Lasure, Francés, Grippo, Guitián, Eguaras, R. Guti, Igbekeme, Javi Ros, Pombo, Kagawa, Soro, Blanco, Linares y Luis Suárez.