En el marco del Forum Wyscout que se celebra esta semana en las instalaciones del estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, la página web italiana ‘Tuttomercato’ ha entrevistado al director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, quien está presente en la ciudad neerlandesa diseñando las bases de futuros mercados de transferencias del club aragonés.

Entre los asuntos tratados, el director deportivo reconoce el fichaje frustrado del luxemburgués con pasaporte portugués Dany Mota, un delantero centro de 21 años que militaba en la Serie C italiana, en el Virtus Entella. A Arantegui, le preguntan si tiene las miras puestas en el mercado transalpino y responde: “Los salarios en Italia son altos para un club en Segunda, tanto en Serie A como también en Serie B. Es difícil asumirlos, así que también miramos la Serie C". Y le cuestionan sobre algún particular. “Dany Mota -responde Lalo Arantegui-. Estuvimos cerca del acuerdo con el Virtus Entella, pero se fue a la Juventus.

Precisamente, fue en uno de los Forum Wyscout donde el Real Zaragoza abrió la vía de este fichaje para el pasada verano. Era uno de los grandes objetivos a la altura de la primavera. Dany Mota nació en Niederkorn, Luxemburgo, el 2 de mayo de 1998 en una familia de emigrantes portugueses. La pasada temporada, jugaba en el tercer nivel del fútbol italiano -una categoría profesional-, en el Virtus Entella. Pese a su juventud y lo duras y exigentes que son las ligas italianas para los delanteros, Mota marcó 12 goles y repartió 5 asistencias en 35 partidos. El Zaragoza fue a por él y llegó a cerrar un acuerdo con sus agentes. Mota dio el visto bueno. Sin embargo, en plena negociación con la Virtus Entella, un club de una pequeña ciudad cercana a Génova, se metió por el medio la Juventus. Allí se esfumaron las opciones del Zaragoza, incapaz de competir económicamente con el gigante italiano. La Juventus pagó casi 2 millones de euros y se llevó a Mota a su equipo filial, en Serie C.

Allí, está terminando de explotar. En 14 jornadas, el delantero suma 7 goles y 2 asistencias. Además, se ha convertido en el delantero de la selección portuguesa sub 21: debutó el pasado septiembre, ha jugado tres partidos desde entonces y ya acumula tres goles internacionales en la categoría.

Más allá del fichaje fallido de Dany Mota, en su entrevista con ‘Tuttomercato”, Lalo Arantegui trata otros temas relacionados con el Real Zaragoza. Uno de ellos, el fichaje de Kagawa: “Vendimos a Pep Biel al Copenhague en su posición. Así que aprovechamos sus ganas de jugar en España a toda costa. Nadie en la Liga dio el paso adelante y nosotros estuvimos atentos para cerrarlo".

El director deportivo también destaca la dureza de la Segunda División: “Es un campeonato complicado, con 22 equipos. Se empieza a entrenar en julio y con los play off puedes acabar en junio siguiente. El primer puesto parece que será para el Cádiz. De segundo al décimo estamos muy igualados. Ganas un partido y estás arriba. Lo pierdes, y vas abajo. Nuestro objetivo no puede ser otro que el ascenso. Tenemos 28.000 socios, una ciudad espléndida y una plaza de máximo nivel·, apuntó Arantegui en el medio italiano.