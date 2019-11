Eguaras: "El tema de la renovación está parado"

El zaragocista Íñigo Eguaras ha sido el encargado de pasar este miércoles por sala de prensa para desgranar la actualidad del equipo y su situación personal, condicionada por la nueva posición que ocupa sobre el césped y la posible renovación.

“Estamos contentos de haber sacado un punto en Almería. Era un campo muy difícil, el partido se complicó al principio y el equipo supo reaccionar”, ha indicado el mediocampista blanquillo, asegurando que no tenían la sensación de haber entrado en una crisis de resultados. “Estábamos tranquilos porque veíamos cómo entrenábamos y los jugadores que estábamos”, ha señalado el navarro, antes de destacar la importancia de que todos los integrantes de la plantilla sumen.

“El domingo faltaban dos piezas clave -Por Luis Suárez y Cristian Álvarez, pero se vio que tanto Ratón como Miguel Linares cumplieron con nota. Aquí no hay titulares ni suplentes”, ha advertido Eguaras, que se siente “cómodo” alternando con Raúl Guti en el doble pivote. “Abarca mucho campo, te da solución con balón... La verdad es que es fácil entenderse con él. Siempre he dicho que prefiero jugar como único pivote, pero se está viendo que me puedo adaptar a lo que necesite el míster”, ha valorado.

Respecto al próximo rival, el Albacete (sábado, 21.00) Eguaras ha adelantado que “se trata de un equipo que se junta mucho y es difícil crearles ocasiones”, por lo que entiende que el Real Zaragoza debe “dominar el balón, llegar por banda y hacer valer su estilo”. Solo así, el conjunto aragonés podrá “hacer bueno” el punto cosechado en Almería.

“Si nuestras aspiraciones son estar arriba, hay que sacar partidos así”, ha remarcado, para acabar la comparecencia refiriéndose a la prolongación de su contrato.

"Está todo parado. Si llega el día en el que el club se ponga en contacto conmigo, nos sentaremos a hablar pero de momento está todo parado", ha concluido Eguaras.