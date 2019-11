Pombo: "Si juego como delantero centro, no será la primera vez que lo hago"

Jorge Pombo no deja de estar en primera línea de atención del zaragocismo en las últimas semanas, en los últimos dos meses. Desde aquel anuncio de defenestración sugerida por el propio club, cuando a finales de agosto se le sugirió su salida. Pasando por su ostracismo en las primeras jornadas al no aceptar su marcha a otro club. Después, tras un guiño de Víctor Fernández en septiembre cuando todo parecía descarrillado para él, saltó al primer plano de la actualidad al consumarse su inesperada novación de contrato y, son ella, su continuidad en el equipo. A continuación, sus primeros minutos y, días después, incluso su primera titularidad. Más recientemente, la extraña y seria lesión en un ojo ocurrida en Fuenlabrada el 16 de octubre. Y, en lo más cercano en el calendario, su rápida reaparición (sin máscara protectora) y, ahora, la opción táctica de que ejerza como delantero de referencia en Almería por la sanción previsible de Luis Suárez, que vio el domingo pasado la 5ª amarilla de su ciclo.

Pombo, ciertamente, nunca pasa desapercibido. No va con su personalidad ser uno más, de los del montón. El mediapunta canterano, en la matinal de este jueves, fue el portavoz del vestuario en la Ciudad Deportiva.

"Si juego como delantero centro en Almería, no será la primera vez que lo hago. Pero hay más jugadores que pueden jugar en ese puesto. Por jugadores no será. Si me toca a mí, el míster sabe que puede contar conmigo para lo que quiera. Donde me ponga daré el cien por cien", aventuró Pombo sobre su posible papel de punta avanzado en el campo de los Juegos Mediterráneos.

"Cubrir la ausencia de Luis Suárez no es nada fácil. Es un jugador que lleva 9 goles, que está en un estado muy importante de acierto, está a tope. Así que, el que juegue ahí, tendrá que darlo todo, amplitud de juego y gol", añadió Pombo al análisis sobre la complicada misión que se le viene encima a quien Víctor Fernández ubique como delantero en Almería en el caso de que Suárez no sea perdonado por Apelación en las próximas horas.

En cualquier caso, la referencia única que hay en el inicio de temporada respecto de una alineación titular en la que no estén ni Luis Suárez ni Dwamena, que es la referida de Fuenlabrada, deja un reto mayúsculo para los componentes de la vanguardia zaragocista en campo almeriense. Esa noche, en Madrid, jugaron Papunashvili (por la derecha), Blanco (por la izquierda) y Pombo (por el centro). Es decir, los tres mediapuntas que pueden ejercer de delanteros en momentos, como el actual, donde las necesidades tácticas del entrenador requieran de ellos en un rol más cercano a la portería adversaria. Y ninguno marcó gol.

Aún tiene más hondura el análisis: ni Papunashvili, ni Pombo, ni Blanco han visto portería en lo que va de temporada en sus respectivas oportunidades durante los primeros partidos del torneo liguero. Tienen el marcador a cero. Sus credenciales, por lo tanto, no son halagüeñas como punto de partida. Así que, volver a apostar por ellos, tiene mucho de fe y confianza desde el prisma del entrenador.

"En Segunda División todo son rachas, todo puede pasar. Son idas y venidas constantes. Ya lo sabemos", resumió Pombo para dejar abierto el camino a una resurrección, particular o general de los ahora inertes mediapuntas del Real Zaragoza, a partir del inminente partido de Almería. Todo un reto que superar y que, con tantas ganas, espera Víctor Fernández desde hace mucho tiempo.

De esta exposición de hechos y opciones para la delantera zaragocista en tierras almerienses, obviamente, se deduce que la baza del delantero Linares no está entre las preferencias de Víctor como decisión de partida ante los rojiblancos sureños. Según los criterios tácticos de Fernández y su modo de entender el juego del equipo este año, la figura del veterano ariete de Fuentes de Ebro no responde a las características preferentes para estar en el once inicial y, menos, en un partido fuera de casa ante un rival como el Almería, 2º clasificado y con un perfil como local que va a llevar el partido del domingo a unos derroteros muy determinados en su secuencia.