El Real Zaragoza recurre a Apelación la sanción de Luis Suárez

El Real Zaragoza va a formular al Comité de Apelación un recurso contra la decisión del Comité de Competición de sancionar con un partido a Luis Suárez por acumulación de amarillas. Ayer, este primer organismo disciplinario desestimó las alegaciones presentadas por el club aragonés solicitando que se dejara sin efecto la cartulina que el delantero colombiano vio contra Las Palmas, la quinta de su primer ciclo.

El Real Zaragoza trata por todos los medios que Víctor Fernández tenga piezas para la delantera en Almería. Si prospera el recurso de apelación -mañana se conocerá la resolución-, Luis Suárez podrá jugar en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Si no es así, el club aún podrá solicitar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) la suspensión cautelar de la sanción.

La baja de Suárez y su intimidación ofensiva supone un duro revés a los planes de Víctor Fernández. Su relevo saldrá de Pombo -un segundo delantero- o Linares, aunque el punta de Fuentes de Ebro no cuenta para el entrenador. En Fuenlabrada, cuando dio descanso al colombiano, Víctor Fernández metió a Pombo como falso ‘9’, pero el equipo no digirió ese modelo de juego. En la preparación del duelo de Almería, el entrenador está trabajando en un doble escenario, con Luis Suárez disponible y con una alternativa a su ausencia.

En su escrito a Competición, el Real Zaragoza basó sus alegaciones en la contradicción entre la redacción de la infracción por parte del árbitro y las pruebas videográficas, pero el Comité de Competición no ha encontrado tal discordancia. “Tas analizar las alegaciones presentadas por el Real Zaragoza, SAD, y de visionar la prueba videográfica aportada, solo se puede concluir que la acción del jugador amonestado es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club. El club afirma que la caída del jugador no es fruto de un derribo del que sería autor el jugador amonestado, sino de un lance del juego que provocó que perdiese el equilibrio. Ofrece en este sentido una extensa y detallada explicación de lo, en su opinión, ocurrido. Sin embargo, lo cierto es que las imágenes aportadas no constituyen prueba de indubitada dichas afirmaciones”, explicó la resolución federativa.

“Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que, la función de este Comité no es la de re-arbitrar el encuentro, sustituyendo apreciaciones que corresponde el árbitro realizar. Sí podría determinar la existencia de un error material manifiesto, pero para ello tendría que desvirtuarse la veracidad del acta arbitral. Para ello, como se ha dicho, es necesario que se demuestre la existencia de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso. Esto es, no basta con una explicación alternativa de los hechos en cuestión. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de las acciones señaladas en el acta arbitral”, añadió la resolución.