A Zapater nadie le "ha dicho nada" sobre dejar libre su ficha para otro fichaje

"A mí nadie me ha dicho nada", respondió Alberto Zapater cuando, en su rueda de prensa de este miércoles, en la que detalló el proceso que ha culminado en su operación de rodilla la pasada semana en Londres, se le preguntó por si alguien del club le había sugerido la opción de dejar libre su ficha, por lesión de larga duración, para poder acometer un nuevo fichaje en periodo extraordinario, antes del mercado de invierno.

"Esto, que me llega porque sé que está por las redes sociales, me hace gracia. Porque creo que hay fichas libres, ¿no? ¿No hay fichas libres? Nadie me ha dicho nada", argumentó con cierto aire de molestia. Y es que, en pleno desarrollo del asunto Dwamena, una vez que el delantero ghanés tuvo que parar en seco la práctica del fútbol por un serio problema cardiaco hace un mes, el Real Zaragoza está en un agitado proceso de búsqueda de una contratación de un delantero que, por esa vía, pueda venir en sustitución del africano, que aún no ha firmado su baja médica, condición sine quanon para que la maniobra legal tenga sentido y cuaje.

Alberto Zapater abundó más sobre esta ramificación de su problema: "Claro, al final, como ahora ha habido una racha mala, yo anuncio que voy a Londres... y ya empieza a llegarte por parte de tus amigos que se empieza a especular con esto. Le damos un valor a las redes sociales que no lo tiene. Es gente que no sé ni quiénes son, porque no ponen ni su nombre. A ver si ahora también va a ser culpa mía que no ganemos partidos o de que no se fiche, me dicen los cercanos. Si hay fichas disponibles en el equipo...", señaló con intención el de Ejea de los Caballeros.

Por último, Zapater dejó claro cómo piensa al respecto. "Si yo supiese que no voy a volver a jugar a fútbol, sería el primero que diría 'ahí está mi plaza y mi número'. Pero si estoy haciendo todo esto es porque creo que voy a volver a jugar este año", concluyó el asunto.