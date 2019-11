Víctor Fernández: "Hemos sufrido una transformación espectacular"

Metamorfosis nada kafkiana del Real Zaragoza. Nada reunió de absurda su victoria. Al contrario, el triunfo constituyó la consecuencia lógica de su súbita rehabilitación futbolística. Así lo entendió también su entrenador, Víctor Fernández, tras concluir el encuentro. "Siempre se necesita ganar. Veníamos de una inercia negativa de tres partidos. Hemos sufrido una transformación espectacular, con fútbol solidario, con respuestas en cada momento, con posesiones largas cuando era necesario, con fútbol vertical. Dije en la rueda de prensa que la gente se iba a ir contenta de La Romareda. Además del triunfo, cómo ha sucedido", celebró Fernández.

No obstante, Víctor Fernández contextualizó los tres puntos ayer capturados ante Las Palmas. "No podemos perder la perspectiva de la realidad, que sigue siendo muy difícil. Nuestra realidad es muy complicada. O la afrontamos con optimismo o nos hundimos. Ahora perderemos tres semanas a Cristian Álvarez. También perdemos a Luis Suárez. Así, es difícil dar una estructura al equipo. Desde el día del Numancia hasta hoy, no hemos podido. Pero no me rindo, no podemos pararnos. Llegará un día en que esta nefasta racha se parará y tendremos más opciones de competir", deseó.

La lesión de Cristian Álvarez, hombre absolutamente determinante en el Real Zaragoza, ocupó una porción de su parlamento. "Si tiene una lesión en los isquios, estará entre dos y tres semanas de baja. Él ha dicho que se ha roto. Eso me lo ha dicho. Está muy triste. Espero que no sea mucho. Es una tras otra... Afortunadamente, Ratón ha salido con seguridad y ha dado aplomo", consideró. También se refirió al aporte de Igbekeme. "James se ha acercado al nivel de James. En ningún partido se ha parecido a hoy -por ayer-. Igbekeme es el motor. Su juego hoy no me sorprende porque es muy bueno y por eso nos lo han querido quitar muchos equipos", advirtió.

El elemento diferencial, el factor desequilibrante, se llamó Luis y se apellidó Suárez. "Hemos buscado la velocidad de Luis Suárez, lo hemos buscado al espacio. Cuando él la ha tenido que dar, se la ha puesto a Pombo delante del portero. Él (Suárez) estaba muy defraudado por la tarjeta", apuntó. La decepción se justifica en el hecho de que es la quinta tarjeta de Luis Suárez, que acarrea sanción de un partido,

El comportamiento de los centrales, Guitián y Clemente, cerró la rueda de prensa. "Cuando ganas por 3-0 y no encajas gol, es que todo ha salido bien. Hemos hecho un gran partido, impropio de un equipo que parecía que estaba debajo de la tierra. Con Clemente hay que ir despacito. Es muy buen jugador, pero no hay que meterle presión. Está siendo un aprendizaje extraordinario para él. Tiene potencial. Guitián nos ha dado jerarquía. Estoy muy contento", concluyó Fernández.