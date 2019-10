Víctor no ve en la plantilla "especialistas a balón parado", ni en lanzamientos ni en remates

Hace ya varias jornadas que viene pegando al ojo que el Real Zaragoza no marca goles de estrategia. Que sus faltas, sus saques de esquina, son materia inerte y estéril una y otra vez, por más que sea uno de los equipos que más situaciones de esa índole genera en los partidos. Ni los tira bien, ni los remata bien cuando alguno llega al área con posibilidades de encontrar un finalizador.

Víctor Fernández, camino de la 13ª jornada este domingo en Gijón, fue demandado por la prensa por esta cuestión, se le pidió su opinión, su valoración de semejante carencia en el juego ofensivo.

"Yo creo que no tenemos especialistas a pelota parada", respondió Fernández lacónicamente. Rotundo y sin dobleces.

"Tenemos buenos golpeadores, pero no especialistas a balón parado. Cuando digo especialista, quiero decir un futbolista que te ponga en juego el 90 o el 95 por ciento de la pelota parada. Que es lo más importante. Ya, una vez la has puesto en juego, están los movimientos y la ejecución en el cabezazo o el remate final", añadió tras un silencio que tuvo su significado por sorprendente.

Víctor reclamó mayor destreza en sus jugadores. "El paso más importante, que es poner el balón en juego, no lo tenemos. No somos un equipo con jugadores regulares o constantes en el golpeo. Somos muy irregulares. Y eso nos limita muchísimo", se quejó con amargura.

Las últimas faltas directas que han acabado en gol llevan la firma de Pep Biel y Zapater en los últimos dos años. Ninguno está en el equipo. El primero, porque fue traspasado al FC Copenhague danés en agosto. El segundo, por una lesión de larga duración en una rodilla. Y, precisamente, de la sorprendente salida de Biel que generó un visible enfado en Víctor Fernández cuando se consumó, el técnico hizo un guiño aprovechado el asunto: "Por ejemplo, un jugador regular en el golpeo era Pep Biel. De 10 balones, 9 te los ponía en juego en zonas que hubiera posibilidades de remate a gol", reivindicó.

Víctor, con su respuesta, mostró cierto grado de desesperación al no hallar la fórmula por la que el Real Zaragoza sea peligroso en la estrategia. Se echa en falta a Kagawa, la estrella japonesa que en sus mejores años en Manchester y Dortmund sí que ejerció de lanzador. Del resto, es cierto que nadie ha destacado antes en sus anteriores clubes por ser buen ejecutor de balones quietos. "De momento, no hemos encontrado a ese hombre de golpeo. Igual lo tenemos y el problema es mío, que no encuentro a ese jugador que me diga que pone la pelota en juego con regularidad. Tenemos ahí un déficit tremendo respecto a los demás equipos", insistió en su reproche al horizonte.

Y concluyó del mismo modo que empezó, solo que en vez de referirse a los lanzadores, hizo alusión a los que deben ser los encargados de golear con la testa: "Y, cabeceadores, tampoco tenemos mucho. No tenemos grandes cabeceadores", acabó.

Quizá los centrales, Atienza y Grippo, sean los únicos que tienen alguna credencial al respecto. Los demás, en efecto, no tienen apenas currículum cabeceador. Valga el dato: el primer gol con la frente lo marcó el domingo pasado Soro al Mirandés, en jugada corrida a centro de Guti. Y no sirvió para nada, fue inútil de todo punto. Todo un dato que habla por sí solo.