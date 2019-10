Víctor Fernández: "Gijón es un partido para buscar soluciones, no culpables"

Se avecina ya el siguiente partido al Mirandés-Real Zaragoza del pasado domingo, que tantas abolladuras ha dejado en la carrocería de la solvencia y la credibilidad puntual del actual equipo zaragocista. Será en Gijón, a las 4 de la tarde de este domingo venidero, en apenas 48 horas. Y hay ganas en el seno del vestuario de que llegue esa hora porque es necesaria una reparación urgente de aquella imagen catastrófica que dejó el grupo sobre el césped de La Romareda en el 1-2 sufrido ante los burgaleses contra todo pronóstico.

Víctor Fernández, el entrenador aragonés, ha sido muy claro este viernes a la hora de valorar lo que supone esta cita en El Molinón-Enrique Castro Quini, el presionante coliseo gijonés donde los zaragocistas deben encontrar un bálsamo a las dudas que han generado por su pésimo juego ante el Mirandés.

"Cuando pierdes un partido de la forma como lo perdimos ante el Mirandés, te deja bajo unos efectos bastante desoladores, porque fue un accidente tremendo", comenzó subrayando Fernández, que prosiguió en su descripción del momento que se vive en la caseta. "No nos salió absolutamente nada. Me ratifico en lo que ya dije en la rueda de prensa posterior al partido el mismo domingo... y posiblemente me quedé corto. Pero ya ha pasado. Ha habido una necesidad profunda de resetearnos, de buscar nuevas cosas, de trabajar. Eso es lo que ha hecho el equipo: trabajar, trabajar y trabajar toda la semana", añadió a continuación.

Y ya llega el momento de viajar a Gijón, un duelo de dos equipos siempre aspirantes a estar arriba en la tabla. Un partido grande año tras año en Segunda. Y así lo catalogó Víctor Fernández tras la penitencia de semana que lleva encima la plantilla del Real Zaragoza: "Es un día para buscar soluciones, no culpables. Yo creo que esas soluciones las tenemos... y creo que las encontraremos", enfatizó.

El preparador del barrio Oliver no esconde la necesidad mayúscula que tiene el Real Zaragoza en estos momentos de ganar, como sea, en Gijón. Porque, de caer derrotado, el equipo encadenaría tres partidos seguidos sin puntuar (tras haber caído en Fuenlabrada y ante el Mirandés). "Ganar es muy importante en Gijón. Pero yo le doy siempre mucha importancia a cómo se gana o se pierde. Ahora, lo primero es recuperar en El Molinón nuestra homogeneidad, debemos ser un equipo con más rigor, más vigoroso, más compacto. Nos faltan jugadores importantes y tenemos que resintonizarnos. Y, si conseguimos esto, después ya intentaremos volver a la inspiración y la brillantez", expuso, a modo de mandamientos supremos para sus jugadores en estos momentos delicados de la temporada.

Pese a que el equipo blanquillo es 5º clasificado y siempre, desde el inicio del torneo en agosto, ha pisado terrenos de Promoción de ascenso, su colchón de puntos se ha pinchado y, de no volver enseguida a la senda de las victorias, inevitablemente se caería a zonas más bajas en el escalafón de Segunda.