Dwamena apura sus opciones de volver a jugar al fútbol

Raphael Dwamena se agarra a un hilo de esperanza que le permita seguir jugando al fútbol. El delantero africano ha trasladado al Zaragoza su intención de apurar hasta el final la búsqueda de opiniones médicas complementarias que concluyan que el problema de salud que le tiene de baja indefinida sea reversible y le posibilite a reiniciar la actividad deportiva profesional. En los últimos días, Dwamena ha visitado nuevos especialistas. Barcelona, Zurich… incluso se ha puesto en manos del doctor de la selección de Ghana. Todo con el objetivo de concretar su diagnóstico todo lo posible y encontrar un resquicio saludable que evite su retirada prematura de la práctica del deporte profesional.

Este proceso es observado con expectación por el Real Zaragoza. El club aragonés tiene decidido que no expondrá a Dwamena con su camiseta. En este aspecto, las conclusiones médicas son concluyentes, así como los diferentes informes confeccionados: Dwamena no está para jugar al fútbol. El Zaragoza está siendo todo lo respetuoso que se puede ser en un caso así, preservando al máximo la intimidad del futbolista y apoyándolo en lo necesario para que el jugador, desde su voluntad personal, apure sus opciones. Por eso, ni se le van a forzar plazos ni tampoco se le va a apresurar para que complete la documentación necesaria para iniciar los trámites de su baja por enfermedad o lesión de larga duración.

El Zaragoza está pendiente de ello para iniciar el papeleo administrativo con la Liga y la RFEF. La reglamentación, en casos de lesiones de larga duración, permite incorporar un nuevo futbolista si se cumplen unas condiciones de tiempo y forma. Debería ser o un jugador sin equipo, o un futbolista con contrato en un club del fútbol español, en Primera o Segunda División. Una vez completada toda la documentación que acredite que Dwamena sufre una lesión o enfermedad de larga duración (más de cinco meses de recuperación), el tribunal médico de la Federación Española (integrado al menos por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles) deberá calificar esa dolencia como tal y así la Liga pasaría a autorizar al Zaragoza a fichar. Para enviarlo, el club tiene un mes de plazo desde que se detectó el problema médico. El club dispondría entonces de 15 días hábiles para incorporar un nuevo futbolista (que no implique un tránsfer internacional), tal y como exige el artículo 124 del reglamento de la RFEF para la inscripción de futbolistas fuera del periodo ordinario.

Para relevar a Dwamena, no obstante, el Zaragoza tiene la red echada sobre Jonathas, delantero brasileño sin equipo, a quien ha presentado una oferta por lo que resta de temporada ampliable en función de objetivos deportivos, tal y como avanzó heraldo.es el pasado lunes. A Jonathas podría incorporarlo de modo inmediato, por lo que el Zaragoza podría utilizar la vacante liberada por Dwamena con un futbolista de otra posición, con un centrocampista como preferencia.