Delmás es baja definitiva y Víctor trabaja una defensa con tres centrales

Julián Delmás no se ha recuperado de la dolencia en el nervio ciático que arrastra dese hace más de una semana y no viajará a Gijón este fin de semana. El lateral canterano, ante la baja de Vigaray por una segunda rotura muscular sufrida por el zaguero madrileño hace 20 días, forzó el último día ante el Mirandés su alineación como titular, siendo infiltrado en las horas previas al choque ante los burgaleses, en el que solo logró aguantar los primeros 45 minutos sobre el césped, aquejado de molestias serias en la espalda y la zona de los glúteos. Esta vez no se repetirá experiencia, vistos los resultados.

Víctor no quiso descartar aún del todo a Delmás, pues todavía falta un último entrenamiento a primera hora del sábado antes de emprender viaje por carretera hacia Asturias, pero de sus palabras destila su intención de no contar esta vez con el de Monegrillo: "Julián, no sé si podrá entrenarse de nuevo este sábado o lo dejaremos ya para el lunes. Hizo un gran esfuerzo el pasado domingo ante el Mirandés. Éramos conscientes de las dificultades y de sus molestias físicas. Es cuestión de más tiempo. Delmás no esta para ser titular en Gijón, está muy mermado. No cuento con él. No creo que nos dé ni para llevarlo convocado", adelantó Víctor.

Sin Vigaray ni Delmás, los dos especialistas para el carril del '2' en la defensa zaragocista, Víctor Fernández se queda desarmado por completo para ese puesto específico en la zona de retaguardia. El tercer jugador que, en virtud de su polivalencia, cuenta en la plantilla para cubrir esa posición táctica en caso de necesidad, el capitán Zapater, también está fuera de órbita por su lesión crónica de rodilla. Y el titular del puesto en el filial, el RZD Aragón de Tercera División, David Vicente, está inmerso en un castigo de 4 partidos por una expulsión sufrida hace dos semanas. Hasta el juvenil Francés, otra posible opción, se encuentra con la selección española sub-17 y es imposible por ello contemplar su utilización de urgencia.

Así que Víctor, como ya hizo ante el Mirandés el último día en la segunda parte, va a improvisar al centrocampista Guti en el rol de lateral derecho de la defensa blanquilla en Gijón. Pero, a diferencia de hace cinco días, esta vez no será en una línea de 4, sino en un dispositivo más amplio, con 3 centrales y 5 piezas de contención atrás, una figura en la pizarra que ya se vio en La Romareda ante el Cádiz cuando Vigaray se lesionó de segundas y Fernández tuvo que reaccionar así sobre la marcha.

Un 5-3-2 desde el inicio, dibujo nuevo en el Real Zaragoza

No se ha escondido Víctor Fernández en sus intenciones tácticas para salir a escena en El Molinón este domingo. "Jugar con cinco atrás en una opción que tenemos. Puede ser. En estos momentos, hay cinco centrales sanos, cinco jugadores para utilizar bastantes en el equipo titular: Atienza, Clemente, Grippo, Guitián, más Nieto, que también puede jugar de central. Y, en cambio, en otros puestos no tenemos ninguno. Algo hay que hacer para tener otro tipo de ordenamiento en el campo, aprovechando los efectivos que hay y cubriendo el gran vacío que existe en otros puestos", admitió el entrenador aragonés en su comparecencia ante la prensa este viernes.

El equipo, que ha acogido con agrado la propuesta durante los últimos días, parece sentirse cómodo en ese singular mecanismo, que requiere soltura y naturalidad para no fracasar. Los tres centrales que parten con ventaja para jugar en Gijón son Atienza, Clemente y Grippo. El lateral derecho, como ya se ha referido, será R. Guti. Y el izquierdo, por este nuevo andamiaje defensivo, podría tener la novedad de Lasure en vez de Nieto.