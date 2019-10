Guti: "Tenemos que estar más juntos que nunca para sacar esto adelante"

El zaragocista Raúl Guti ha comparecido este miércoles en sala de prensa para analizar la mala racha de resultados cosechada por el equipo en las últimas jornadas. El canterano ha eludido la palabra crisis, prefiriendo definir la situación como “un bache” de los múltiples que llegan a lo largo del año.

“Tenemos que estar muy juntos, más juntos que nunca, para sacar esto adelante. Seguimos estando ahí arriba, que es lo importante”, ha subrayado, incidiendo después en la necesidad de hacer “autocrítica”.

“Llevamos varios partidos en los que no estamos haciendo el juego que veníamos haciendo desde principio de temporada”, ha admitido, consciente de que uno de los principales problemas del equipo está en el número abusivo de goles encajados. “Al final los rivales te van conociendo, saben de nuestras debilidades y de nuestros fuertes, y ellos también juegan y hacen goles”, ha señalado, antes de reconocer que las jugadas a balón parado “se trabajan pero no están saliendo”.

“Intentaremos hacerlo lo mejor posible el siguiente partido para que pueda ser así”, ha recalcado, ya pensando en el Sporting de Gijón como próximo rival (domingo, 16.00). “Será un partido muy complicado, más aún teniendo en cuenta el ambiente que se genera en el campo, pero vamos a trabajar al máximo esta semana para ir a sumar los tres puntos”, ha adelantado un Raúl Guti que en la segunda parte del encuentro ante el Mirandés fue reconvertido desde el mediocentro a la posición de lateral diestro.

“Yo creo que es una posición que me viene bien porque me gusta mucho defender y me gusta mucho atacar. Estoy contento por los minutos que estoy teniendo en todas las posiciones”, ha recordado el futbolista blanquillo, autor del tanto que la pasada campaña dio la victoria al equipo en el Molinón. “Siempre me acuerdo de aquel gol. Nos llevamos una victoria y al final también hay que pensar en este lado positivo de las cosas”, ha concluido.