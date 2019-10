Iván Martínez: "Nos ilusiona mucho devolver el Real Zaragoza a Europa"

Quizá el personal no lo sepa, pero el Real Zaragoza regresará a Europa el próximo día 9 de octubre, con la eliminatoria de Champions de juveniles ante el Kielce polaco.

Así es. A las 17.00 del día 9 de octubre en La Romareda, y la vuelta el día 23 en Polonia.

No sé si se lo habrán dicho, pero, señor Iván Martínez, esto es una auténtica barbaridad...

La verdad es que cuando presenciamos el sorteo los capitanes (Alejandro Francés y Francho Serrano) y yo, al ver el papelito de ‘Real Zaragoza-Spain’, las lágrimas se nos caían por las mejillas. Fue algo precioso.

Precioso, y la consecuencia de un extraordinario trabajo de la Ciudad Deportiva.

No seré yo quien hable de mi trabajo; no me parece correcto. Pero es evidente que conseguir la Copa de Campeones, con el dinero que se mueve ya a estos niveles, reúne su mérito. Mucho más con un Real Zaragoza limitado económicamente al estar en Segunda División.

¿Es cierto que un solo jugador del Barça juvenil cobra más que la inversión de toda la Ciudad Deportiva del Zaragoza?

¿Qué puede ganar Ansu Fati? Pues el año pasado jugó con el Barça contra el Zaragoza juvenil, y el Zaragoza juvenil se quedó por encima del Barça. Hay muchos más ejemplos. En la final de la Copa de Campeones jugamos frente al Villarreal, otro equipo hecho con mucho dinero.

Mucho, no, muchísimo.

Y tanto... De sus 22 jugadores, 18 son de fuera de Castellón. Nosotros somos cantera de verdad, no cantera de cartera.

Que parece lo mismo, pero no es igual...

Eso es. No es lo mismo formar a unos jugadores desde edad alevín que firmarlos a golpe de talonario desde cualquier provincia de España o país del mundo. Nosotros la ganamos con una plantilla prácticamente hecha con jugadores aragoneses. Lo hicieron sensacional los chavales. Gracias al triunfo ante el Villarreal en la final, llegamos a esta Champions de juveniles. A todos nos ilusiona mucho devolver al Real Zaragoza a Europa después de tantos años.

¿De quién se acordó en ese momento mágico?

De mi familia, de todas las personas que me han ayudado. También había un gran sentimiento de agradecimiento hacia el club, por el gran esfuerzo económico que hace estando en Segunda para mantener la cantera; a las personas que llevan la Ciudad Deportiva, comenzando por Ramón Lozano. Y también a los clubes de Aragón que nos han ayudado a formar el equipo: al Stadium Casablanca, al Montecarlo, al Olivar, al Amistad, al Balsas... No solo ha sido el triunfo del Zaragoza, ha sido el triunfo del fútbol de formación en Aragón.

La afición también se volcó...

Eso fue increíble. El día que nos quedamos campeones miré el wasap y tenía 2.000 conversaciones. Ya lo sabía, pero el zaragocismo es muy grande.

En cierto modo, el fútbol comienza a darle como entrenador lo que le negó como jugador.

Como futbolista, perdí una final de Copa del Rey de juveniles ante el Atlético de Madrid. Me quedé en Segunda B, pero el fútbol me ha dado muchísimo: grandes amigos, grandes entrenadores (Lozano, Garcés, Rojo, Villanova, Berdejo, Soler, Muñoz, Ziganda, Navarro, Monserrate, Néstor...), dos ascensos inolvidables a Segunda B con Emilio Larraz, experiencias todas ellas que me han ayudado a ser quien soy.

Vive las 24 horas entregado al fútbol.

Para ser entrenador hay que entregarse al fútbol por completo. Si no, no se es entrenador. Por eso también quiero citar aquí a mi familia: a mi mujer, Beatriz, y a mis hijos, Oliver y Luca. Y a mis padres, José Luis y María Luisa. Mi madre no pudo venir a la final de Vigo ante el Villarreal, pero sí verán ahora la eliminatoria con el Kielce.