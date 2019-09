Un dúo que no tiene precio

Shinji Kagawa ofreció este jueves su primera rueda de prensa tras su presentación con el Real Zaragoza. Durante este encuentro con la prensa señaló que si la selección japonesa le llama no tendrá más remedio que acudir, y también habló de su experiencia en Zaragoza: "No sé si afirmar tajantemente que estoy contento, porque todo es nuevo para mí. Y solo ha pasado un mes. Pero este reto me parece todos los días algo fresco, novedoso, muy bonito. Y lo siento así".

Lo que no contó es que la música española le va cautivando. De sobra es conocida la afición de los japoneses por el karaoke y parece que el jugador no es ajeno a ello. Así que no es de extrañar que en las redes sociales ha cautivado un vídeo en el que se ve al jugador nipón junto a su compañero Federico Bikoro cantando en el coche del africano el estrebillo de 'Qué bonito es vivir', de Manu Carrasco.