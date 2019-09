Mere Hermoso: "Me gustaría que se aplazara el partido"

"Me gustaría que se aplazara este partido porque esta mañana en el campo de entrenamiento eran menos de once jugadores. Y varios de ellos con matices para afrontar el último entrenamiento previo a un partido tan importante. Es desagradable para nosotros, también para el rival. Pero hay que afrontar la situación. Es una cuestión de salud, de cuántos jugadores disponemos". Este ha sido el mensaje que Mere Hermoso, entrenador del Fuenlabrada, ha trasladado en la mañana de este martes a los medios de comunicación en la previa del encuentro que, de momento, sigue programado para mañana a las 19.00 en el estadio Fernando Torres de la localidad madrileña.

"Procede recabar toda la información a nivel médico y en eso estamos. Hay que esperar. El procedimiento a mi se me escapa, yo estoy aquí para trasladar la situación. Me gustaría transmitir un mensaje distinto pero no podemos darle la espalda a la realidad", ha agregado en su discurso. Pasado el mediodía de este martes, el Real Zaragoza aún no tenía constancia oficial del requerimiento para aplazar el encuentro por parte del Fuenlabrada. En cualquier caso, y en previsión de posibles nuevos acontecimientos, el club ha decidido posponer la rueda de prensa de Víctor Fernández a las 20.15, cuando originariamente estaba convocada a las 17.45, justo antes del entrenamiento de la tarde. Minutos más tarde, a las 16.27, el propio Fuenlabrada ha comunicado a través de su página web la solicitud de aplazamiento del partido, una cuestión que ahora deberá resolver, si atiende o no, el comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Estamos preocupados por cómo podemos afrontar el partido de mañana. Hoy no hemos podido realizar el entrenamiento con once jugadores del primer equipo para preparar el partido debido a una gastroenteritis aguda. Desconocemos el origen, se está estudiando si se trata de un virus o no", ha dicho Hermoso. "Desde ayer por la mañana los jugadores están entrando y saliendo del hospital, la situación es esa. Y en el cuerpo técnico salvo yo y alguno más, el resto ha caído también. No sabemos si mejorará la situación o empeorará. Algunos están en cama y la preocupación es cómo podamos afrontar el partido de mañana", ha abundado.

El entrenador del Fuenlabrada no ha querido dar nombres de los afectados: "Algunos han estado en situación de una gastroenteritis más aguda y otros más leve. En su mayoría han entrado por el hospital. Llevan horas vomitando, con diarrea. Me resulta desagradable hablar de futbolistas en concreto".

El discurrir de la tarde determinará el paso de los acontecimientos.